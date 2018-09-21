ЦБ аннулировал лицензию волгоградского банка

21 сентября 2018, 21:22

Лицензия на банковские операции у волгоградского банка "Михайловский Промжилстройбанк" аннулирована в связи с решением акционеров банка его ликвидировать. Агентство по страхованию вкладов назвало условия выплаты вкладчикам.

Лицензия у АО КБ "Михайловский Промжилстройбанк" аннулирована сегодня Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

В банке будет назначен ликвидатор, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в сообщении на сайте Банка России. Согласно данным отчетности, по величине активов "Михайловский Промжилстройбанк" на 1 сентября занимал 458-е место в банковской системе Российской Федерации, указано в сообщении. Уставный капитал организации, согласно информации на сайте Банка России, составляет 315,8 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов сообщило о наступлении страхового случая в отношении банка "Михайловский Промжилстройбанк". Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 5 октября через банк, который будет отобран в качестве агента на конкурсной основе не позднее 27 сентября, говорится в сообщении на сайте АСВ. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% от суммы всех счетов вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, отмечается в сообщении.

"Михайловский Промжилстройбанк" был зарегистрирован в июле 1994 года в городе Михайловке Волгоградской области в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Учредителями выступили ЗАО "Ремгражданреконструкция", ЗАО "Росгражданреконструкция" и физические лица. В 1999 году банк был преобразован в ОАО, а в феврале 2016 года изменил организационно-правовую форму на АО. Банк осуществлял свою деятельность через единственный офис, расположенный в городе Михайловке Волгоградской области.

За период с октября 2014 года по март 2015 года, в связи с отсутствием рентабельности, были закрыты филиал, один дополнительный офис и операционные кассы вне кассового узла в Москве, а также два дополнительных офиса и одна оперкасса, расположенные в Волгограде и области. В декабре 2016 года была закрыта еще одна операционная касса. Списочная численность сотрудников банка на 1 июля 2017 года составляла 32 человека, приводится информация о банке на сайте "Банки.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал о лишении лицензии других банков на юге России. 31 августа Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у "К2 Банка" в Черкесске, объяснив это нарушениями, допущенными при работе с корпоративными клиентами. 20 июля была отозвана лицензия у "Южного регионального банка" с центральным офисом в Ростове-на-Дону - такое решение было принято в связи с нарушениями в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.