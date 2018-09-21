Призывы к примирению кабардинцев и балкарцев вызвали споры в соцсетях

21 сентября 2018, 13:34

День адыгов, который прошел в Кабардино-Балкарии 20 сентября на фоне столкновений в Кенделене, некоторые кабардинские пользователи соцсетей отказались считать праздником. В балкарской среде далеко не все согласились с призывами к примирению.

Как писал "Кавказский узел", День адыгов отмечается ежегодно 20 сентября, этот день в Кабардино-Балкарии является нерабочим. Праздник был учрежден в 2014 году указом главы республики Юрия Кокова. В этом году празднование Дня адыгов в республике совпало с межнациональным конфликтом балкарцев и кабардинцев.

18 сентября жители села Кенделен не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. Историки назвали первопричиной конфликта в Кенделене земельный спор.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню адыгов, прошли во всех городах и районах Кабардино-Балкарии, в них приняли участие более 50 тысяч жителей республики, говорится в сообщении, размещенном 20 сентября на сайте главы Кабардино-Балкарии.

День адыгов не у всех вызвал праздничные эмоции. Так, пользователь Facebook Санэ Къущхьэ на своей странице прокомментировала 19 сентября события в Кенделене, констатировав, что "Канжальская битва продолжается". "Сегодня нам предлагают выходной день и празднование Дня адыгов. Что праздновать будем, братья?" - написала она.

Автор поста связала инцидент в Кенделене с аналогичными событиями 2008 года.

В 2008 году жители Кенделена тоже отказывались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. На митинг они вышли под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, после чего всадники в сопровождении сотрудников правоохранительных органов прошли через селение.

События 2008 года автор поста назвала "политическим инцидентом", который продолжился и в этом году.

"Будь я мужчиной, я бы спросила со всех и по полной. 1. С главы республики - почему допускает такое, да ещё и в преддверии нового туристического сезона (единственный бизнес, оставшийся в республике, водочный уже зарубили, остался только этот)? 2. С главы селения Кенделен - что за игры он ведёт, и почему он до сих пор не сложил с себя полномочия. 3. С главы Эльбрусского района - те же вопросы. 4. С духовенства КБР - почему допустили подобное в своей умме?" - написала автор поста.

Жители Кабардино-Балкарии призвали прекратить конфликт

Пользователи Instagram организовали флешмоб с хэштегами #вединственашасила и #дванародаоднаумма. Первым хэштегом помечено, по состоянию на 12.40 мск, 1989 публикаций, вторым - 827 публикаций.

Их авторы призывают кабардинцев и балкарцев прекратить конфликты. В частности, пользователь mazhir_zhanikaev разместил видеообращение членов автоклуба из Нальчика, которые украсили капоты своих машин адыгским, балкарским и кабардинским флагами и призвали кабардинцев и балкарцев "жить в мире и согласии".

Авторы видео подчеркнули, что среди них есть представители обеих национальностей.

Видео, размещенное 20 сентября, по состоянию на 12.40 мск, набрало 10923 просмотра. Под ним опубликовано 54 комментария, авторы которых единодушно поддерживают призыв к прекращению конфликтов.

"Я тоже хочу присоединиться к ребятам.. я балкарка.. также хочу поздравить вас, "кабардинцы", с праздником", - написала juliya9407.

Флешмоб поддержал также глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов. Он опубликовал сегодня фотографии группы людей перед накрытыми столами, сопроводив их подписью: "Кабардинцы вчера в гостях у балкарцев в кафе "Конак".

По состоянию на 12.40 мск, под постом чиновника опубликовано шесть комментариев. Их авторы одобрительно отозвались об опубликованных фото. "Молодцы, вот так нужно решать конфликты!" - написал, в частности, b_ari_m.

Мирная инициатива балкарца Хусейна Туменова вызвала критику



Ко дню основных празднований в Кабардино-Балкарии установилось "относительное спокойствие" – народы вместе отмечали праздник, участвовали в праздничных мероприятиях и вспоминали о конфликте лишь с сожалением, сообщил 20 сентября "Регион Online".

Издание также опубликовало на своей странице в Instagram видеообращение балкарца по национальности Хусейна Туменова, тренера по смешанным боевым искусствам и отца чемпиона России по рукопашному бою Альберта Туменова.

В своем обращении к жителям Кабардино-Балкарии Хусейн Туменов сообщил, что собирается в честь Дня адыгов зарезать праздничного барана, и пригласил жителей республики "любой национальности, особенно адыгов", разделить с ним трапезу.

"Я обращаюсь ко всем балкарцам – у кого есть возможность, сделать то же самое. И пусть это станет хорошей традицией между нашими народами", - сказал Хусейн Туменов.

Пост с видеообращением набрал, по состоянию на 12.02 мск, 1801 просмотр, под ним опубликовано шесть комментариев, авторы которых одобрили идею Хусейна Туменова.

"Истинный балкарец, вот это я понимаю, вот что делить надо, а не территорию", - написал в комментарии ruslancerkess2682.

На инициативу Туменова отреагировала на своей странице в Facebook секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева. "Хусейн, хорошее предложение", - написала сегодня Тамара Гериева, сделав оговорку, что условием примирения должен быть отказ от "искажения истории" и прекращение "призывов застолбить балкарские территории".

Сражение у горы Канжал в 1708 года, в ходе которого черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея, состоявшим из турок и крымских татар, имеет, по мнению российских ученых, "важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Канжальской битве.

Новости о противостоянии у села Кенделен "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кенделен: битва за историю", а материалы о положении черкесов в России и за рубежом - на странице "Черкесский вопрос".