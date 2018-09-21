Юристы объяснили резонансом строгий приговор по делу о ЕГЭ в Кабардино-Балкарии

21 сентября 2018, 11:03

Глава центра ЕГЭ Фатима Сижажева и сотрудница Минобрнауки Кабардино-Балкарии Оксана Шорманова, приговоренные к 8,5 года и 8 годам колонии соответственно, получили такие продолжительные сроки из-за резонансности дела о взятках, считают защитники осужденных. Обычно чиновникам, обвиненным в получении взяток, назначают наказания ниже предусмотренного уголовной статьей, пояснила московский адвокат Софья Рубасская.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября бывшая руководитель центра ЕГЭ в Кабардино-Балкарии Фатима Сижажева была приговорена к 8,5 года лишения свободы, бывшая сотрудница республиканского Минобрнауки Оксана Шорманова - к 8 годам заключения. Бывший бухгалтер центра ЕГЭ была осуждена на год и четыре месяца ограничения свободы, но "была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности", сообщила прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые в мае 2013 года получали от родственников выпускников взятки от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за получение необходимых баллов. Общая сумма взяток превысила 1,2 миллиона рублей. Следствие считало, что Сижажева руководила группой, в которую вошли сотрудники Минобрнауки Кабардино-Балкарии Эдуард Самогов, Зарема Гашаева и Оксана Шорманова. Бывший завхоз университета Эдуард Самогов в июле 2015 года получил 6,5 года условного лишения свободы. По словам помощника прокуратуры Нальчика, Самогов "заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве и изобличил виновных".

Фатима Сижажева виновной себя не признает, и защита придерживается такой же позиции, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сижажевой Наталья Пташкина.

"Судебный процесс повторный. Первый раз суд, который состоялся в 2015-2016 годах, отправил дело на доследование, а прокурор направил представление, и в апелляционной инстанции доследование было отменено, и назначено рассмотрение в новом составе суда. Мы настаиваем на абсолютной невиновности Сижажевой во вменяемых ей уголовных преступлениях", - сказала адвокат. Она уточнила, что уже подала предварительную апелляционную жалобу на приговор.

По её словам, приговор "очень суров". "Суд крайне строг был к Сижажевой и другой фигурантке дела – Шормановой", - сказала Наталья Пташкина, пояснив, что у суда были "законные основания" приговорить Сижажеву к условному сроку.

Она указала также на "особую роль" в обвинении Эдуарда Самогова, заключившего досудебное соглашение со следствием. "Протокол допроса Самогова, который стал одним из основных свидетелей обвинения, составлен с явными нарушениями. Я на основании записей посещения СИЗО следователем по делу и адвокатом Самогова показала, что в те дни и часы, когда составлялся протокол, их не было там", - пояснила Наталья Пташкина.

Пташкина также указала на заключения экспертиз, которые использовались в качестве доказательств вины Сижажевой. "В них говорится, что в текстах ЕГЭ есть подчистки, записи поверх старых, что и служило доказательством махинаций на экзаменах. Между тем, как явствует из экспертизы, более чем 20 работ по ЕГЭ выполнены самими учениками. То есть если и подчищали, то только то, что сами сделали", - сказала адвокат Сижажевой.

В свою очередь адвокат бухгалтера Гашаевой Елизавета Шак довольна приговором своей подзащитной.

"Суд переквалифицировал первоначальное обвинение в служебном подлоге на ст. 327 "Подделка документов". Гашаева по своим должностным полномочиям никогда не включалась в состав комиссий, обрабатывавших результаты ЕГЭ, и не исполняла обязанностей по обработке этих результатов. Поскольку срок давности по такой статье два года, и он истек, её освободили от наказания", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Шак пояснила, что её подзащитная частично признала свою вину в том, что без корыстного умысла "помогала по просьбе Сижажевой" переписывать работы по ЕГЭ. "Ввиду того что она не должностное лицо, её действия расценили как подделку документов, а Сижажевой вменили служебный подлог, потому что она была на посту руководителя Центра ЕГЭ", - рассказала Елизавета Шак.

Адвокат также отметила, что доказательная база по взяткам в отношении Сижажевой хотя и слаба, но все-таки имела отношение к делу. "Самогов признал вину и дал показания на Сижажеву как организатора. А в юридической практике, если человек в рамках досудебного соглашения даёт показания, то им доверяют безоговорочно. Тем более Самогов уже осужден, приговор вступил в силу, не опротестован и даже уже исполнен. И все, что есть в материалах его дела, используется как неопровержимые доказательства. Если не считать показаний Самогова, других доказательств недостаточно было бы", - считает Елизавета Шак.

Приговор суров из-за того, что ни Сижажева, ни Шорманова не признали вину, а также потому, что дело было резонансным и "нельзя было проигнорировать эпизоды, описанные в нём", предположила юрист.

"Если бы Сижажева признала халатность, а Шорманова, к примеру, покушение на мошенничество, то, возможно, судья проявил бы снисхождение. Но они требовали полного оправдания. На волне антикоррупционной кампании сложно сказать, какое решение примет апелляционная инстанция", - сказала Елизавета Шак.

Адвокаты Шормановой и Самогова оказались недоступными для комментариев.

Московский юрист назвала "необычным явлением" суровый приговор по делу о взятках

Для приговора чиновникам, обвиненным во взяточничестве, имеет значение размер взяток и резонансность дела, считает известная по своей работе на Кавказе московский адвокат Софья Рубасская, которая вела ряд аналогичных дел о взятках.

"Если сумма взятки больше миллиона рублей, то согласно ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) может быть назначено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Так что юридически наказание укладывается в законные сроки по квалификации. Но на практике дают меньшие сроки. И в целом 8,5 года, и 8 лет лишения свободы для женщин - весьма необычное явление", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Софья Рубасская.

По словам Рубасской, хотя в случае с Сижажевой наказание близко к минимальному сроку, обычно чиновникам или преподавателям, обвиненным в получении взяток, назначают наказания мягче нижнего предела статьи. "Как правило, учитываются различные смягчающие обстоятельства: состояние здоровья, возраст, характеристики, наличие несовершеннолетних детей и прочее. В моей практике даже по ч.6 ст 290 УК РФ давали сроки гораздо меньшие - по два года. Иногда и условными сроками отделывались, если по приговору менее 5 лет заключения", - рассказала адвокат.

Снижение наказания за взятки связано с тем, что это ненасильственное преступление, и суд может счесть, что подсудимые получали взятки не постоянно, не являются организованным сообществом.

Но если дело было известным, резонансным, то у суда "есть настрой устроить показательное наказание, чтобы припугнуть людей и предотвратить совершение аналогичных преступлений", считает Софья Рубасская.

Тем не менее, по ее словам, если в суде первой инстанции назначено суровое наказание, то на практике иногда апелляционная инстанция смягчает приговор.