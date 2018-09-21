Главой Камышина переизбран Станислав Зинченко

21 сентября 2018, 09:01

Большинство депутатов камышинской городской думы проголосовали за переизбрание действующего главы администрации города Станислава Зинченко, спикером городского парламента остался Владимир Пономарев.

На пост главы города конкурсной комиссией были отобраны два кандидата - действующий глава администрации Камышина Станислав Зинченко и Рустам Резяков, менеджер отдела закупок коммерческой службы ООО "Любимый город", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города. Он уточнил, что кандидатуру Зинченко поддержали 22 из 23 присутствовавших на заседании депутатов.

Единоросс Владимир Пономарев был единственным кандидатом на пост спикера городского парламента, за него также проголосовали 22 депутата, отметил сотрудник мэрии.

"В том, что Зинченко станет главой, никаких сомнений не было, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

"Кавказский узел" писал, что жители Волгоградской области 9 сентября выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде, Волжском и Камышине прошли выборы депутатов городских дум. Всего же в области избирались 74 главы сельских поселений и 842 депутата муниципальных советов. Первое место на выборах в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина заняла партия "Единая Россия", сообщил предварительные итоги выборов 10 сентября избирком Волгоградской области. На "Карте нарушений" движения "Голос" опубликовано не менее девяти заявлений о нарушениях в день голосования в регионе.