Валерий Бганба. Фото © Sputnik / Томас Тхайцу https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20170209/1020391510/spiker-o-popravkax-v-konstituciyu-zashhitili-suverenitet-i-nezavisimost-abxazii.html

21 сентября 2018, 07:24

Абхазская оппозиция заявила об отсутствии претензий к новому премьер-министру

Новый премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, ранее занимавший пост спикера парламента, имеет опыт успешного взаимодействия с оппозицией,  заявил председатель политической партии "Амцахара" Алхас Квициниа. За четыре года в стране сменилось пять премьер-министров, и выбор из оставшихся фигур небольшой, отметил редактор JAMnews Инал Хашиг. У нового премьера меньше возможностей лоббировать проекты развития абхазской экономики, чем у погибшего в ДТП Геннадия Гагулии, полагает политолог Артур Атаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября президент Абхазии Рауль Хаджимба представил нового главу кабинета министров Валерия Бганбу, назначенного на этот пост после гибели в ДТП Геннадия Гагулии.

8 сентября глава правительства Абхазии Геннадий Гагулия, возвращавшийся в составе делегации из официальной поездки в Сирию, погиб в ДТП. Следствие не связало его гибель с покушением. Экспертиза нашла в крови у водителя автомобиля, который столкнулся с машиной Гагулии, наркотические вещества, он был взят под стражу до 8 ноября. Прощание с Гагулией прошло в Абхазии 14 сентября.

У оппозиции не было претензий к Бганбе, когда тот находился на посту спикера парламента, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель политической партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

"У нас нет претензий к законодательной власти. Как оппозиционная партия, мы критикуем работу исполнительной власти. Когда Бганба был спикером, у нас с ним были некоторые взаимодействия в политической работе, и мы её успешно проводили. Говорить о нём как о премьере пока сложно, он ещё ничего не сделал. При этом скажу, что он имеет большой опыт работы", - сказал Алхас Квициниа корреспонденту "Кавказского узла".

У президента Абхазии Рауля Хаджимба практически не было выбора, когда решался вопрос о новом главе правительства, считает редактор JAMnews Инал Хашиг.

Это уже пятый премьер-министр за четыре года, отметил он.

"Не имея президентских амбиций, Валерий Бганба является влиятельной политической фигурой. С другой стороны, если он приходит на один год, то, по сути, является техническим главой правительства", - сказал "Кавказскому узлу" Хашиг.

По мнению политолога Артура Атаева, назначение Валерия Бганбы должно продемонстрировать курс на политическую преемственность, хотя у нового премьера меньше возможностей лоббировать проекты развития абхазской экономики.

"Мне кажется, что этот выбор больше ментально-политический, для демонстрации политической преемственности. Валерий Бганба – это человек, взявший на себя ответственность стабилизировать политический процесс после ухода Александра Золотинсковича Анкваба в 2014 году. И, конечно, это не Гагулия, который знал механизмы взаимодействия с такими структурами, как РЖД, и мог лоббировать реальные проекты по развитию абхазской экономики", - сказал Артур Атаев корреспонденту "Кавказского узла".

Валерий Бганба с 2012 года занимал пост спикера парламента Республики Абхазия. 31 мая 2014 года во время политического кризиса в Абхазии депутаты парламента проголосовали за назначение Валерия Бганбы и. о. президента республики, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии политика.

Примечание:

"Власти Абхазии исключили версию покушения на премьер-министра", "Полиция сообщила подробности аварии с автомобилем премьера Абхазии", "Геннадий Гагулия назначен премьером Абхазии".

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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