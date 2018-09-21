Семья уехала из Ингушетии после конфликта с местными жителями

21 сентября 2018, 07:00

14-летний подросток и его 22-летняя сестра были избиты в Ингушетии после того, как их мать подала заявление в отдел по делам несовершеннолетних о преследовании сверстниками. Мать увезла своих детей в Чечню, опасаясь преследования со стороны семьи, которая, как она считает, напала на них.

Конфликт спровоцировало нападение на подростка

"Мы приехали в Ингушетию работать, взяли в аренду автомойку... мыли машины, стирали ковры. У меня мальчик страдает задержкой психического развития", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать пострадавших сына и дочери Хава.

Неподалеку от автомойки находится продуктовый магазин, куда сын каждый день ходил за хлебом, ребята с района придирались к нему, видя, что новенький, не местный, пояснила она.

"Однажды они подрались, сын рассказал, что драку не провоцировал, однако трое местных юношей не дают ему проходу", - сказала Хава.

27 августа ее сын прибежал домой весь в крови, в ссадинах, оказалось, что дети "за ним гнались на велосипеде, травили его, обзывали. Он замахнулся пакетом с продуктами и один из них упал с велосипеда. Ребята напали на него и избили. В руках у них при этом были кастеты», - рассказала мать.

По словам Хавы, она выбежала на улицу, однако там никого уже не было, соседи сообщили ей, что обидчики ее сына убежали. В это время мальчик взял сломаный электрошокер и хотел вернуться к обидчикам для реванша, рассказала мать.

«Я забрала у него из рук этот электрошокер. В этот момент из-за угла появился один из обидчиков сына. Я догнала его, схватила за руку и потребовала отвести меня к его родителям", - пояснила Хава.

В тот же день мать мальчика отправилась в отдел по делам несовершеннолетних и написала заявление, рассказала она. "Так как у меня не было документов с собой, мне сказали, что на медицинское освидетельствование для снятия побоев направление мне не дадут", - сказала она.

По словам Хавы, 29 августа она поехала за документами, но по дороге ей позвонила соседка и сообщила, что на автомойку напали, сын лежит без сознания и избита дочь, поэтому она вызвала полицию и скорую помощь.

«Когда я подъехала, мои дети были в карете скорой помощи и мы поехали в больницу. Нас посмотрели, детям сделали снимки, заявили, что никаких переломов нет, а боли у дочери могли быть от ушиба. После больницы мы поехали в отдел по делам несовершеннослетних", - продолжила она.

В отделе начали угрожать и запугивать, сказав, что моя дочь и сын ударили трубой мальчика, у которого была онкология, сказала Хава.

По ее словам, сын рассказал ей, что, когда увидел, что его сестру ударили кулаком в лицо, взял пластиковую ручку от веника и ударил ею напавшего на девушку.

Мать мальчика Марьет, в отношении которого было составлено заявление, в это время находилась в отделе, сказала Хава.

Выяснилось, что 29 августа, после того, как родители узнали о заявлении на их ребенка, Марьет вместе со своими сыновьями в сопровождении сотрудника полиции ворвались в помещение автомойки, рассказала Хава.

«Снаружи автомойки есть видеокамера, на которой зафиксировано произошедшее. Однако хозяин территории, наш арендодатель, сообщил, что видео было изъято сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. На этой камере зафиксировано и то, как 27 числа я забирала у своего сына электрошокер", - отметила она.

В тот день в отделе между конфликтующими сторонами было заключено примирение, указала Хава. «Я сама болею онкологией и раз они сказали, что у них мальчик страдает онкологией, я его пожалела и не стала писать заявление. Когда мы написали примирительное заявление, зашел оперативник и заявил, что в отношении меня будут возбуждать дело за электрошокер», - сообщила она.

Врачи в Грозном зафиксировали травмы

2 сентября семья покинула Ингушетию и приехала в Чечню, где в тот же день дети прошли медицинское освидетельствование в больнице Грозного, рассказала Хава.

«Нам установили диагноз "перелом челюсти", сказали, что необходимо провести шинирование. Снимки, сделанные в Ингушетии, были названы чеченскими врачами некачественными. Дочь поместили на стационарное лечение, она питалась через трубку", - уточнила она.

По словам Хавы, у сына ни трещин, ни переломов не обнаружили, но побои сняли, зафиксировали ушибы, гематомы, врачи передали информацию в чеченскую полицию.

Она также рассказала, что, получив выписку, обратилась к министру здравоохранения Ингушетии Марьям Арапхановой и пожаловалась на то, что с детьми халатно обошлись, не оказав помощи девушке с переломом. "Мне позвонила помощница главврача больницы в Назрани, которая обещала разобраться», - сообщила мать пострадавших.

Семья, опасаясь за свою безопасность, вынуждена была уехать в Чечню, отметила Хава. "Мы остались без дохода, арендатор требует выплатить ему аренду, а у нас ушло столько денег на лечение", - отметила она. По словам Хавы, мать мальчика, который напал на ее сына и дочь, считает, что "мы заплатили за этот диагноз и компенсировать нам расходы и ущерб не собираются. Из-за того, что мне угрожали привлечением к ответственности за электрошокер, ехать в Ингушетию я боюсь. Я одна воспитываю детей без отца, мне даже их оставить не на кого», - заявила она.

В больнице Назрани ведется проверка обстоятельств поступления сына и дочери Хавы в приемное отделение и информации о недостоверно поставленном диагнозе и неоказания помощи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник медучреждения в телефонном разговоре.

Согласно справке, выданной врачами больницы скорой помощи в Грозном, девушка со 2 сентября находится на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии с диагнозом «перелом нижней челюсти справа без смещения отломков», при поступлении в отделение произведено «шинирование челюстей» (Копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Отдел по делам несовершеннолетних МВД Ингушетии ведет проверку по двум материалам по фактам драки между подростками - 27 августа и конфликта, произошедшего между сторонами на автомойке 29 августа, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела по делам несовершеннолетних.

По его словам, изначально девушка сказала следственно-оперативной группе, прибывшей по вызову, что она упала. "При поступлении в больницу она дала объяснения, что получила травму в результате падения. По материалу мы планировали направить ее на судмедэкспертизу, однако семья выехала в Чечню и сообщила нам о госпитализации ребенка", - сказал сотрудник. "В настоящий момент мы решаем вопрос о прохождении медосвидетельствования по месту их нахождения. После определения тяжести телесных повреждений мы примем решение о направлении материала по подведомственности», - уточнил он.

Сотрудник также сообщил, что по факту драки 27 августа из показаний свидетелей следует, что якобы, Хава приставляла к ребенку, которого она считает избившим ее сына, электрошокер. Однако "подтверждения этому с камер наружного наблюдения у проверяющих нет в связи с отсутствием зоны обзора", -сказал он.

«Мы планируем провести следственные мероприятия... Показания противоречивы и требуют дополнительной проверки», - сообщил сотрудник ведомства. По его словам, в настоящее время проверяются сведения об участии в драке других несовершеннолетних лиц.

Вторая сторона объяснила нападение "эмоциями"

Сын только присутствовал при конфликте, однако физическую силу не применял и лишь разнимал драку, сказала корреспонденту «Кавказского узла» Марьет.

По ее словам, свидетели рассказали ей, что старший мальчик, который бил пострадавшего, убежал, а они поймали ее сына, и, угрожая электрошокером, хватали его за горло. "Она не била электрошокером моего сына, но наставляла его", - рассказала Марьет.

Конфликт 29 августа произошел на эмоциях, рассказала она. Марьет объяснила, что после того, как их вызвали в отдел по делам несовершеннолетних из-за заявления Хавы, она отправилась к ней для разрешения конфликта.

«Я была на эмоциях, возмущена. Моего мальчика, который не имел никакого отношения к избиению, пугали электрошокером, хватали за горло. Со мной были два моих сына и зять, мы поехали на мойку, чтобы поговоритьь», - рассказала Марьет.

По ее словам, разговор с сестрой избитого мальчика получился напряженным. «Я толкнула ее и она упала. После этого мой старший мальчик и их сын сцепились, зять побежал их разнимать и девушка вцепилась в меня. Нас разняли. Там было много женщин, у них были какие-то палки, трубы", - пояснила Марьет.

Ее сын девять месяцев назад операцию по удалению опухоли головного мозга и он знал, что если его ударят по голове, то это может очень плохо закончиться, потому он ударил девушку, защищаясь, сказала Марьет.

"Я извинилась, за то, что все так произошло, мы написали заявления, что не имеем друг к другу претензий», - сообщила она.

В случае возбуждения дела в отношении ее сына она подаст заявление об угрозах электрошокером, сказала Марьет. «Я не знаю, был ли он рабочим. Ребенок об этом не знал. Он испугался», - отметила она.

Марьет также отметила, что, со слов ее сына, конфликт между приезжим мальчиком и ингушскими подростками произошел на бытовой почве.

«До этого у него были конфликты с ребятами, но не с моим сыном», - сказала она, добавив, что «надеется на мирное урегулирование конфликта».