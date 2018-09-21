21 сентября 2018, 03:09

Житель Астрахани арестован по делу о "группе смерти"

Астраханец, задержанный по подозрению в призывах к самоубийству через социальные сети, арестован на два месяца, сообщил представитель следкома.

Как писал "Кавказский узел", следком 19 сентября сообщил о задержании 21-летнего жителя Астрахани по подозрению в пропаганде суицида через группу в соцсетях.

18 июля 2017 года суд приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии администратора одной из "групп смерти" Филиппа Будейкина. Суд счел, что он склонял к самоубийству 15-летнюю жительницу Астрахани.

Кировский районный суд Астрахани вынес решение об аресте на 21-летнего астраханца 20 сентября, сообщил помощник главы следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", сообщил со ссылкой на слова Хегая ТАСС.

Созданная астраханцем группа в соцсети была обнаружена сотрудниками отдела УМВД по области и регионального УФСБ. Согласно версии следствия, администратор сообщества публиковал посты и изображения, побуждающие к суициду, описывая способы совершения самоубийств.

Массовые проверки "групп смерти" в соцсетях начались после публикации 15 мая 2016 года в "Новой газете" статьи "Группы смерти (18+)". В материале утверждается, что группа людей в соцсетях доводит подростков до самоубийств через игру-квест, последним заданием в которой должен стать суицид. В связи с этой статьей "Новую газету" критиковали за распространение паники и способствование ужесточению цензуры.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его представителей относительно версии следствия и решения суда об аресте.

Примечание:

"Статистика суицидов в Абхазии вызвала скандал в социальных сетях", "Пользователи соцсетей после смерти выпускницы в Махачкале раскритиковали ЕГЭ", "Следствие в Волгограде сочло суицидом смерть главы села Красный Пахарь".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 сентября 2018, 03:09

21 сентября 2018, 02:10

  • "Мемориал": закрытый процесс выгоден фальсификаторам дела Титиева

    Решение о закрытии процесса Оюба Титиева принято Шалинским городским судом по абсурдному предлогу. Объяснение, что закрытость суда обеспечит безопасность действующих сотрудников правоохранительных органов, допрашиваемых в качестве свидетелей, не выдерживает критики, поскольку свои показания в открытом заседании уже дали почти все заявленные обвинением свидетели, заявило Международное общество «Мемориал». Решение о закрытии процесса напомнило о словах Кадырова, который ранее заявил, что введет запрет на посещение правозащитниками республики после суда над Титиевым.

21 сентября 2018, 01:24

21 сентября 2018, 00:59

21 сентября 2018, 00:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки