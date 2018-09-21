Житель Астрахани арестован по делу о "группе смерти"

21 сентября 2018, 03:09

Астраханец, задержанный по подозрению в призывах к самоубийству через социальные сети, арестован на два месяца, сообщил представитель следкома.

Как писал "Кавказский узел", следком 19 сентября сообщил о задержании 21-летнего жителя Астрахани по подозрению в пропаганде суицида через группу в соцсетях.

18 июля 2017 года суд приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии администратора одной из "групп смерти" Филиппа Будейкина. Суд счел, что он склонял к самоубийству 15-летнюю жительницу Астрахани.

Кировский районный суд Астрахани вынес решение об аресте на 21-летнего астраханца 20 сентября, сообщил помощник главы следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", сообщил со ссылкой на слова Хегая ТАСС.

Созданная астраханцем группа в соцсети была обнаружена сотрудниками отдела УМВД по области и регионального УФСБ. Согласно версии следствия, администратор сообщества публиковал посты и изображения, побуждающие к суициду, описывая способы совершения самоубийств.

Массовые проверки "групп смерти" в соцсетях начались после публикации 15 мая 2016 года в "Новой газете" статьи "Группы смерти (18+)". В материале утверждается, что группа людей в соцсетях доводит подростков до самоубийств через игру-квест, последним заданием в которой должен стать суицид. В связи с этой статьей "Новую газету" критиковали за распространение паники и способствование ужесточению цензуры.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его представителей относительно версии следствия и решения суда об аресте.