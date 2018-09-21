8 тысяч человек остались без воды в Астрахани

21 сентября 2018, 00:59

Порядка 8 тысяч человек и свыше десятка социальных объектов остались без водоснабжения из-за аварии в Советском районе Астрахани.

Информация об аварии на водоводе по адресу: ул.Н.Островского, 123 поступила 20 сентября в 19.30 мск.

"Подача холодного водоснабжения населению приостановлена... По предварительной информации, без водоснабжения 8 000 человек, 11 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС по Астраханской области.

Спасатели рассчитывают возобновить подачу воды в 07.00 по местному времени (06.00 мск) 21 сентября.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате прорыва трубы 22 августа без холодного водоснабжения остались более 26 тысяч жителей Астраханской области.