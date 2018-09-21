Суд утвердил компенсации пострадавшим от пыток в кубанской колонии

21 сентября 2018, 00:58

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, взыскавшего 4,5 миллиона рублей с Минфина РФ в пользу пострадавших от пыток в Белореченской воспитательной колонии, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня 2018 года Белореченский районный суд обязал Министерство финансов России выплатить матери несовершеннолетнего Виталия Попа, погибшего после истязаний в местной воспитательной колонии, 2 миллиона рублей. Еще одному молодому человеку суд присудил 1 миллион рублей, а оставшимся троим - по 500 тысяч. Защита отметила, что назначенные суммы компенсаций выше, чем обычно назначаемые российскими судами, но ниже решений ЕСПЧ. Адвокаты обжаловали решение суда, пытаясь увеличить сумму компенсаций.

По версии следствия, 25 ноября 2015 года сотрудники Белореченской колонии избили новоприбывших заключенных, в результате чего шесть человек получили телесные повреждения и один скончался. По итогам проверки были уволены 17 сотрудников колонии. В мае 2017 года был вынесен приговор, по которому десять сотрудников учреждения получили от 2,5 года до 11 лет лишения свободы. В конце 2017 года Краснодарский краевой суд уменьшил сроки семерым осужденным.

Как следует из материалов дела, пытки к осужденным применялись по указанию начальника Белореченской воспитательной колонии (БВК) Владислава Иванова.