20 сентября 2018, 23:59

Суд оставил Юнуса Абдурахманова под домашним арестом

Срок содержания под домашним арестом жителя Дагестана Юнуса Абдурахманова, обвиняемого в незаконном обороте оружия, продлен на месяц. 

Как информировал "Кавказский узел", Юнус Абдурахманов находится под домашним арестом с 24 мая. Пребывание под домашним арестом позволяет Абдурахманову продолжать лечение после пыток, которым его подвергли, заставив оговорить себя, заявляет его защита. 

Родные Абдурахманова утверждают, что и гранату, и патроны ему подбросили при задержании в Махачкале. Кроме того, по версии близких, до задержания друг Абдурахманова оговорил его под пытками.

Защита довольна мерой пресечения, заявил сегодня в комментарии "Кавказскому узлу" адвокат Абдурахманова Мурад Маллаев.

По словам адвоката, заседание суда состоялось 19 сентября. Ограничения, предусмотренные домашним арестом, дают Абдурахманову возможность получать необходимую медпомощь, отметил защитник.

Родственники Абдурахманова не были допущены на заседание и ожидали решения во дворе суда, рассказал его родственник Магомед. По его словам, семья Абдурахманова испытывает финансовую нужду, так как он являлся единственным кормильцем в семье. Супруга Юнуса Абдурахманова была вынуждена устроится на работу, отметил родственник.

До начала уголовного преследования на попечении Юнуса Абдурахманова находились жена, двое малолетних детей и отец-инвалид.

Напомним, на судебном заседании 19 июля Абдурахманов попросил суд разрешить ему работать, поскольку до начала уголовного преследования он был единственным кормильцем в семье, однако суд ему в этом отказал.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении", "Жители Дагестана подтвердили информацию про расписки о невыезде в дни мундиаля", "Житель Кизилюрта осужден за стрельбу на свадьбе". 

источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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