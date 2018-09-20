Более 5 тысяч человек в Азербайджане сдали кровь по случаю Ашуры

20 сентября 2018, 18:50

В ходе донорских акций по случаю почитаемого у мусульман-шиитов дня Ашура сегодня в Азербайджане верующие сдали более двух тысяч литров крови. Религиозные церемонии прошли в обстановке повышенных мер безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в прошлом году Совет кадиев Управления мусульман Кавказа призвал верующих к донорству крови вместо самобичевания в День Ашура. В Баку на призыв отозвались как минимум 2500 человек.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в неравном бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые их участники совершают самоистязания, говорится в справке "Мухаррам" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Также в этом разделе опубликованы справочные статьи "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

Полиция оградила посетителей мечети "Мешади Дадаш" от репортеров

В этом году день Ашура пришелся на 20 сентября. Траурные церемонии в день Ашура начались сегодня с раннего утра. Основной людской поток в мечети и святилища пришелся как обычно до полудня. Некоторые кафе, магазины, другие мелкие объекты услуг в Баку до 12.00-14.00 были закрыты владельцами в знак траура.

Некоторые верующие установили близ своих домов и мест работы столики с угощением. Каждый мог подойти и бесплатно выпить чаю, отведать сладостей.

Вокруг мечетей и святилищ были сосредоточены усиленные наряды полиции. Наибольшее скопление полиции было у мечети "Мешади Дадаш" в районе Баку известном как "Кубинка". В последние годы именно в этой мечети проходят массовые церемонии Ашура.

Сегодня вокруг мечети "Мешади Дадаш" собрались около четырех тысяч верующих. При этом полиция установила плотное наблюдение за несколько кварталов и не пропускала к месту церемонии журналистов с фото- и видеокамерами.

День Ашура. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова

Репортеры вынуждены были направиться к центральной мечети "Тезе пир", где располагается офис УМК. Однако в этой мечети было гораздо меньше людей.

Молодых людей, которые осмеливались побивать себя цепями, сделанными из канцелярских скрепок, сразу отводили в сторону и выводили за пределы мечети. Серьезных эксцессов при этом не произошло, передает корреспондент "Кавказского узла".

Верующие сдали 2403 литра крови

К 16.00 по бакинскому времени (15.00 мск) сегодня кровь сдали 5340 человек. Всего сдано 2403 литра крови, сообщила представитель пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова. Собранная кровь будет использована для лечения нуждающихся, а также для изготовления препаратов для больных талассемией и гемофилией, отметили в Минздраве.

Еще 18 сентября Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву, призывающую верующих проводить церемонии по случаю Ашура в мечетях и святилищах, а также воздержаться от "самобичеваний, самоистязаний цепями". Вместо этого верующим, как и в прошлом году, было предложено участвовать в акциях по сдаче донорской крови.

Для этого были созданы 28 пунктов по всему Азербайджану – 20 в мечетях и святилищах, и 8 – больницах.

Багирзаде призвал молодежь воздержаться от самоистязаний

Накануне Ашура к верующим из Гобустанской тюрьмы обратился и лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде. Он также призвал молодежь воздержаться от самоистязаний.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников признаны судом виновными в организации беспорядков, которые начались в бакинском поселке Нардаран после проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков. Итогом стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

"Суть Ашура не в самобичевании цепями, нанесении себе ран. Суть этого дня в борьбе за справедливость, оказание сопротивления против зла", - говорится в обращении Багирзаде, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Багирзаде осудил запрет учащимся посещать мечети в день Ашура. Отметим, что за неделю до Ашура Минобразования Азербайджана предписало директорам школ не допустить уклонения учеников от занятий 20 сентября. "Мы полагаем, что руководство школ уделит этому вопросу особое внимание. Руководство школ, классные руководители совместно с родителями должны уделять внимание тому, чтобы учащиеся не уклонялись от учебы. Считаем, что эти месседжи будут доведены классными руководителями до внимания родителей. Родители также должны быть заинтересованы в присутствии детей на уроках (в день Ашура) и обеспечить это", - заявил министр образования Джейхан Байрамов, слова которого 12 сентября привел портал report.az.

По мнению Багирзаде, власти и УМК отнюдь не беспокоятся об образовании учащихся. "Они [власти и УМК] боятся, что вы [учащиеся] узнаете правду об истории тех, кто борется за права. Им нужна молодежь, преклоняющаяся перед деспотией. Власть боится, что вы узнаете что-то о свободе", - заявил Талех Багирзаде.

Он отметил, что "школа Имама Хусейна - это не только борьба, но и поощрение к свободомыслию, самопознанию, призыв к знаниям".

Отметим, что ранее самые многолюдные церемонии Ашура проходили в святилище Рагимы-ханум в Нардаране. Однако вот уже третий год в День Ашура в святилище ограничен доступ верующих.

Напомним, в поселке Нарадран сильны религиозные традиции. Там находится "Нардаранский пир" – святыня, где покоится Рагима-ханум, дочь жившего в VIII века почитаемого у шиитов имама Мусеи Казыма. Нардаран расположен в Сабунчинском районе Баку, примерно в 25 километрах к северу от центра столицы Азербайджана. Согласно данным всесоюзной переписи населения 1989 года, в Нардаране проживали 5160 человек. По информации Госкомстата Азербайджана, на 1 января 2013 года население поселка составляло порядка 9300 человек.