20 сентября 2018, 18:45

Правозащитники раскритиковали прекращение дела о пытках краснодарца

Следствие прекратило дело о похищении и пытках жителя Краснодара Арама Гамбаряна силовиками, поверив показаниям силовиков, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Арам Гамбарян с весны 2017 года добивался начала следствия по его заявлениям о похищении и пытках. Очередной отказ был сделан 5 февраля 2018 года.

По словам Гамбаряна, 21 марта 2017 года люди, представившиеся правоохранителями, силой вывезли его в лес, где избивали и угрожали убить, требуя дать показания по делу о покушении на местного предпринимателя. Он подписал протокол, а на следующий день получил десять суток административного ареста по статье о ругани в общественном месте. Врачи диагностировали у Гамбаряна различные травмы, в том числе сотрясение мозга.

В течение двенадцати месяцев следователи восемь раз отказывали Гамбаряну в возбуждении дела о похищении и пытках. По их мнению, Гамбаряна не похищали, а пригласили на допрос как свидетеля. Согласно этой версии, после допроса Гамбаряна осмотрел судмедэксперт, констатировавший отсутствие у него каких-либо травм, сообщил сегодня на своем сайте "Комитет против пыток".

"Однако 10 апреля дело все-таки возбудили. Были установлены номер и марка автомобиля, на котором похитили Гамбаряна. Спустя пять месяцев дело прекратили. Руководитель следственной группы, которая им занималась, согласилась с первоначальной версией, которую выдвигало следствие. Поскольку эта версия никак не объясняет травмы, полученные Гамбаряном, был поставлен вопрос о возбуждении дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении правозащитной организации.

"Мы не согласны с прекращением уголовного дела, и после изучения всех его материалов будем обжаловать это решение <...>. Версия потерпевшего о произошедшем подтверждается объективными доказательствами, в то время как версия следствия основывается почти исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных органов", - цитирует издание юриста "Комитета против пыток" Романа Веретенникова.

На сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю по состоянию на 15:00 мск нет информации о деле по жалобе Арама Гамбаряна.

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