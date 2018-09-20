Сотрудники МЧС. Фото: Владимир Аносов / Югополис

20 сентября 2018, 14:31

1200 человек эвакуированы из-за пожара во владикавказском торговом центре

Кафе загорелось в торгово-развлекательном центре "Столица" во Владикавказе, пожар потушен, рапортовало МЧС Северной Осетии.

Пожар возник в кафе на нулевом этаже ТРЦ, сообщил представитель ведомства. "Пожар полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров", - сказал он, отметив, что торговый центр еще не начал работу.

По данным спасателей, из здания были эвакуированы около 1200 человек. "По имеющейся информации, пострадавших нет", - процитировал слова представителя ведомства "Интерфакс".

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня в 12.20 мск, отмечается на сайте республиканского управления МЧС России.

В этом году торговые центры Владикавказа проверялись на соблюдение правил противопожарной безопасности. В ТЦ "Столица" 30 марта пожарные провели учения, сообщила в тот же день на своем сайте телекомпания "Осетия - Ирыстон".

"Кавказский узел" писал, что такие проверки начались по всей России после пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня", где, по данным следствия, погибли 60 человек. По результатам проверок часть торговых центров во Владикавказе была закрыта. 20 июня возобновил работу один из них, "Глобус".

Примечание:

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