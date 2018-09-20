Жители Чечни не поверили самообличению автора сообщения о пропаже ребенка

20 сентября 2018, 16:02

Отказ от своих слов жительницы селения Джалка, сообщившей об исчезновении племянника, не был добровольным, считают зрители эфира чеченского ТВ. Они подвергли сомнению и само исчезновение ребенка.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа телеканал "Грозный" показал сюжет, в котором жительница Чечни, сообщившая в WhatsApp о попытке похищения ребенка в селе Виноградном, объяснила свой поступок "эмоциями". Власти объявили сообщение о похищении слухами. 14 сентября женщина отказалась от своих слов и принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала.

Жители Чечни полагают, что извинения женщина принесла под давлением. "Это было видно: женщина выглядела растерянной и говорила, что просто поспешила с выводами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Умар.

Жительница Грозного Милана обратила внимание, что в телесюжете не было ребенка, о пропаже которого она заявляла, тогда как присутствовали и "сама автор, и силовики, и местные жители".

По мнению жителей республики, практика публичных извинений со стороны авторов различных рассылок и сообщений "уже давно стала нормой". "У нас постоянно кого-то за что-то заставляют публично извиняться и каяться на телевидении. Но такие вещи, наоборот, только усиливают панику и недоверие людей", - убеждена сотрудница одного из республиканских ведомств Марет.

Жители Чечни много раз публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

Жители села усомнились в достоверности исчезновения ребенка

В то же время, по словам некоторых жителей Джалки, исчезновений детей в поселке не было. "Как в Джалке могли похищать детей, если там всегда полно силовиков? Так может думать только тот, кто не бывал в этом поселке", - считает житель муниципалитета Малик.

В поселке Джалка проживает около 9 тысяч человек, сообщили в администрации муниципалитета. Поселок является родовым селением братьев Демильхановых, старший из которых, Адам Демильханов, является депутатом Госдумы России и советником главы Чечни, а еще двое занимают высокие должности в силовых структурах. Также в поселке проживает много сотрудников правоохранительных структур и постоянно присутствуют вооруженные полицейские и силовики, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Если бы где-то пропал ребенок, то об этом рано или поздно знала бы вся республика. Пропавших, особенно если это ребенок, у нас начинают искать не только семья или полиция, но и все родственники, соседи, знакомые и однотейповцы. На волне информации об исчезновении детей в Дагестане и близкие по любому поводу начинают паниковать", - считает житель Чечни Асланбек.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на пропажу ребенка 29 июля в Дагестане. 16 августа министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров объявил, что поиски ребенка ведутся и по указанию Кадырова. Местные жители назвали это заявление самопиаром. В свою очередь аналитики указали, что запоздалая реакция Кадырова на резонансные события - попытка продемонстрировать его значимость на Северном Кавказе.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".