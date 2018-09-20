Истребители и вертолеты приняли участие в учениях Южного военного округа

20 сентября 2018, 11:34

Более 2 тысяч военных привлечены к учениям на полигоне "Алагяз" в Армении, сообщили в Южном военном округе.

По данным ведомства, российская база Южного военного округа в Армении с 17 сентября поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности.

Согласно замыслу учений, военные уничтожили лагерь и бронетехнику условного противника в лесном и горном массиве. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты, а истребители МиГ-29 выполнили учебно-боевые вылеты с электронным пуском управляемых ракет, пишет сегодня, ссылаясь на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, РИА "Новости".

Всего к проверке привлечены более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы, сообщил со ссылкой на пресс-службу в ЮВО "Интерфакс".

В распоряжении 102-й российской военной базы, расположенной в Армении, имеется три учебных центра (полигона). Для танковой и артиллерийской стрельбы используется главным образом расположенный в 10-15 километрах от населенного пункта Артик полигон "Алагяз", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 сентября в войсках Южного военного округа начался этап батальонных тактических учений. Учения проводятся в регионах Южного и Северо-кавказского федеральных округов, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии. 18 сентября военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении отрабатывали навыки мортирной стрельбы в условиях горной местности.