Учения на полигоне "Алагяз" в Армении. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/society/20180919/14547527/proverka-boegotovnosti-aviacii-rossijskaya-baza-v-armenia-podnyata-po-trevoge.html

20 сентября 2018, 11:34

Истребители и вертолеты приняли участие в учениях Южного военного округа

Более 2 тысяч военных привлечены к учениям на полигоне "Алагяз" в Армении, сообщили в Южном военном округе.

По данным ведомства, российская база Южного военного округа в Армении с 17 сентября поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности.

Согласно замыслу учений, военные уничтожили лагерь и бронетехнику условного противника в лесном и горном массиве. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты, а истребители МиГ-29 выполнили учебно-боевые вылеты с электронным пуском управляемых ракет, пишет сегодня, ссылаясь на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, РИА "Новости".

Всего к проверке привлечены более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы, сообщил со ссылкой на пресс-службу в ЮВО "Интерфакс".

В распоряжении 102-й российской военной базы, расположенной в Армении, имеется три учебных центра (полигона). Для танковой и артиллерийской стрельбы используется главным образом расположенный в 10-15 километрах от населенного пункта Артик полигон "Алагяз", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".  

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 сентября в войсках Южного военного округа начался этап батальонных тактических учений. Учения проводятся в регионах Южного и Северо-кавказского федеральных округов, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии. 18 сентября военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении отрабатывали навыки мортирной стрельбы в условиях горной местности.

Примечание:

"Политологи назвали обыденными учения российских солдат в Армении", "Минобороны Армении разделило ответственность за стрельбу в селе Паник", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии". 

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