Военные применили тяжелые огнеметные системы на учениях в Северной Осетии

20 сентября 2018, 07:30

Более 1,5 тысячи военнослужащих приняли участие в двустороннем батальонном тактическом учении мотострелковых подразделений на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщили в Южном военном округе.

По данным ведомства, в ходе учений военные уничтожили условного противника. Согласно замыслу учений, они вступили в бой с условным противником, скрывавшимся в тоннелях в районе населенного пункта, и уничтожили его ударом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

"Более 1,5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц военной техники отработали задачи по ведению боевых действий в горах на полигоне "Тарское" в Северной Осетии", - цитирует сегодня источник в ЮВО "Интерфакс".

Двусторонние батальонные тактические учения будут проводиться до 31 октября на территории 15-ти общевойсковых полигонов в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

ТОС "Солнцепек" - это модификация "Буратино", тяжелой огнеметной системы залпового огня на базе танка Т-72. Система "Буратино" предназначалась для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника осколками и ударной волной, говорится в справочном материале на сайте "Военное обозрение".

"Кавказский узел" также писал о масштабных учениях тыловиков на Юге России. Они начались 3 сентября на территории Волгоградской и Астраханской областей, а также в Дагестане и Северной Осетии. Ранее, в конце августа, 1,5 тысячи военных подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии ЮВО приняли участие в учениях на полигоне Тарское.