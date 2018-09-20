Аркадий Акопян рассказал о хороших отношениях с представителями других религий

20 сентября 2018, 02:44

Глава прохладненской организации Свидетелей Иеговы* Аркадий Акопян, выступая перед судом, отказался признать вину. Он заявил, что не отзывался неуважительно о представителях других религий и не распространял запрещенную литературу, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Акопяна Антон Омельченко.

Как писал "Кавказский узел", 70-летний Аркадий Акопян обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст.282 УК РФ). 23 августа свидетели обвинения заявили, что Акопян организовал распространение литературы, включенной в список экстремистских материалов. 5 сентября адвокат Акопяна Антон Омельченко заявил, что мобильные телефоны свидетелей обвинения в дни, когда проводились богослужения, находились далеко от места их проведения.

Обвинение против Акопяна построено на показаниях шести человек, которые заявили, что слышали, как Акопян во время одного из своих выступлений перед Свидетелями Иеговы* неуважительно отзывался о мусульманах, а также о православных священниках, рассказал его адвокат. Сам Акопян настаивает на невиновности, отрицает, что он говорил что-либо подобное, а свидетелей обвинения прежде никогда не видел.

19 сентября в Прохладненском районном суде по делу местного лидера Свидетелей Иеговы* Аркадия Акопяна показания дал подсудимый, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону адвокат Антон Омельченко, представляющий интересы Акопяна.

«Он рассказал, что никогда не произносил слов, которые ему приписывают свидетели обвинения, и никому не поручал раздавать запрещенные брошюры. Акопян заявил, что убежден, что свидетелей, который дают показания против него, не было на богослужениях», - сообщил адвокат.

Акопян, по словам адвоката, рассказал подробно, как проходили богослужения, и какая литература использовалась. Он также заявил, что поддерживает хорошие отношения со своими знакомыми, исповедующими другие религии.

Не все его родственники разделяют его религиозные взгляды, но это не мешает хорошим отношениям с ними, рассказала адвокат.

По словам Омельченко, по делу еще в марте этого года была назначена психолого-лингвистическая экспертиза высказываний, которые свидетели обвинения приписывают Акопяну. Экспертиза проводится Федеральным центром судебных экспертиз при Минюсте России. Его результаты будут рассмотрены на следующем судебном заседании, которое назначено на 18 октября.

По словам адвоката, на процесс Акопяна всегда приходит много людей. На заседании 19 сентября также было много людей, однако журналисты его проигнорировали.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. На юге России, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 107 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"* – 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Кабардино-Балкарии насчитывалось пять местных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.