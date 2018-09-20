Верховный суд Дагестана отказался освободить Танку Ибрагимова

20 сентября 2018, 03:34

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кировского районного суда Махачкалы о продлении ареста бывшему министру здравоохранения республики Танке Ибрагимову на два месяца.

Как информировал "Кавказский узел", Танка Ибрагимов был задержан 7 июля по подозрению в хищении из бюджета. На следующий день по решению суда он был отправлен под домашний арест, однако затем вновь задержан. 13 июля суд продлил арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова до предъявления обвинения.

Танка Ибрагимов 2 апреля ушел в отставку с поста министра здравоохранения Дагестана по собственному желанию. Он подозревается в создании организованной преступной группы, которая похитила 115 миллионов рублей. Часть денег была украдена при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана, часть - путем завышения стоимости медицинского оборудования. 11 июля появилась информация о задержании вместе с бывшим главой Минздрава Дагестана его заместителя и специалистов отдела госзакупок ведомства. Защита Ибрагимова потребовала исключить из дела эпизод с хищением 71 миллиона рублей при закупке лекарств и оборудования. Ибрагимов свою вину не признает.

5 сентября Кировский районный суд Махачкалы по ходатайству следственного управления МВД по Дагестану продлил срок содержания Ибрагимова под стражей до 7 ноября, однако его адвокат обжаловал решение суда, сообщает 19 сентября пресс-служба Верховного суда Дагестана на своем сайте.

17 сентября Верховный суд Дагестна "оставил избранную в отношении подозреваемого меру пресечения в силе", - говорится в сообщении.

В отношении Ибрагимова были возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), уточнила пресс-служба суда. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет до 10 лет лишения свободы.

Комментариев относительно решения Верховного суда Дагестана от Ибрагимова или его представителей не поступало.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заявили, что преследование Ибрагимова может быть связано с борьбой за рынок поставки лекарств и медицинского оборудования. 11 июля также стало известно, что четыре дагестанские компании заподозрены в картельном сговоре на фармацевтическом рынке. По данным антимонополной службы, участники картеля заработали семь миллиардов рублей.