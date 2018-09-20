Александр Валов пожаловался на избиение в изоляторе

20 сентября 2018, 00:20

Главред "Блог Сочи" Александр Валов на предварительном слушании по его делу сообщил адвокатам об избиении в изоляторе. Суд не продлил арест Валову, срок его содержания под стражей истек, сообщили его защитники.

Как писал "Кавказский узел", суд Лазаревского района Сочи назначил предварительное слушание по делу главного редактора сайта "БлогСочи" Александра Валова на 19 сентября.

Александр Валов был задержан и помещен в СИЗО 19 января по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Сам блогер связал свое уголовное преследование с "попыткой закрыть" созданный им сайт "БлогСочи", доступ пользователей к которому был прекращен с 27 марта. В июле суд продлил арест Валова до 19 сентября, а срок ознакомления с материалами дела ему и его адвокатам Сергею Костюку и Александру Попкову был ограничен по ходатайству следователя до двух недель. В ходе знакомства с материалами следствия стало известно, что, по решению суда, телефонные переговоры Валова прослушивались, а его электронная почта просматривалась сотрудниками ФСБ с 26 июля 2016 года, то есть за два года до возбуждения уголовного дела, заявил Костюк.

Предварительное слушание прошло в закрытом режиме 19 сентября, Александр Валов был доставлен в суд из изолятора под конвоем, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты Александр Попков и Сергей Костюк.

Незадолго до суда адвокатам удалось пообщаться в Валовым в изоляторе временного содержания в Лазаревском районе Сочи. Валов пожаловался, что 4 августа, перед этапированием из Сочи в Армавир, его избили в изоляторе. Уже в Армавире Валов обратился к врачам и зафиксировал побои, сказал адвокат Костюк.

"По его рассказам, его били так, чтобы не оставлять следов - по почкам, в живот. Но следы от побоев остались на ногах, о чем имеется медицинская справка. Сам Валов и мы намерены обратиться в следственный комитет", - заявил адвокат.

Часть слушания по делу прошла без присутствия адвокатов

"После встречи с Валовым в изоляторе мы пришли в суд Лазаревского района [...]. На суде не было потерпевшего (Юрия Напсо, - прим. "Кавказского узла")", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Попков.

По его словам, согласно договоренности с Валовым, защита заявила отвод всему составу Лазаревского районного суда, "так как Валов неоднократно писал критические и разоблачительные материалы на своем сайте про этот суд". Когда судья заслушал отвод, он не встал и не вышел в совещательную комнату, как того требует закон, а попросил предоставить ему ходатайства защиты, сказал Попков.

Он также подчеркнул, что защита напомнила судье, что 19 сентября у Валова истекает ареста, а решения о его продлении не было, поэтому его не имеют права содержать под стражей.

"Судья, прослушав наши ссылки на закон по поводу отвода и стражи, резюмировал, что раз у нас больше нет ходатайств, то он [...] удаляется", - сказал Попков. По его словам, адвокатов попросили удалиться из зала суда и попросили подождать на улице.

"Мы с Костюком находились на улице минут десять, после чего зашли обратно в суд [...] но в зале суда уже никого не было", - сказал адвокат. Валов, когда его уводили конвойные, успел сообщить, что судья отказался пригласить адвокатов и удалился, добавил защитник.

На заседании суда Валов не выглядел больным и на здоровье не жаловался, уточнил Костюк.

Адвокаты обратились к секретарю суда, чтобы узнать, что происходило в зале суда без них и на какое число было назначено открытое заседание. "Но секретарь сообщить эту информацию отказалась", - сказал Попков.

По словам адвоката, защита написала заявление о сокрытии информации в суде от участников процесса.

"Информация о том, на какое число назначен суд по делу Валова, разглашению не подлежит", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь судьи, рассматривавшего дело.