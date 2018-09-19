Силовики в Махачкале отпустили журналиста Алиева

19 сентября 2018, 23:22

Дагестанский журналист Икрамудин Алиев освобожден после обыска в детском центре, который возглавляет его супруга.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский журналист Икрамудин Алиев был задержан сегодня вечером во время обыска в помещении детского центра, директором которого является его супруга. Обыск был санкционирован решением суда, сообщил "Кавказскому узлу" очевидец событий Арсен Магомедов. По его словам, силовики искали женщину, которую директор центра не опознала.

30 марта 2017 года сотрудники полиции Махачкалы без объяснения причин задержали Икрамудина Алиева, однако в тот же день отпустили его. Также Алиева задерживали 1 июня 2011 года на митинге против внесудебных казней в Дагестане. В декабре 2013 года силовики провели спецмероприятия в махачкалинском детском клубе "Аманат", администратором которого на тот момент была жена Икрамудина Алиева Зарема Алиева. По данным силовиков, клуб принадлежит салафитской общине и занимается незаконной образовательной деятельностью. Администрация клуба заявила, что в нем проводятся занятия творческих кружков, которые не нуждаются в лицензировании.

Икрамудин Алиев, его жена и две сотрудницы "Центра по уходу и присмотру за детьми" были доставлены после обыска в одно из подразделений силовых структур в Махачкале.

Об освобождении всех задержанных корреспонденту "Кавказского узла" сообщил ставший очевидцем обыска знакомый Алиева Арсен Магомедов.

В результате проведенных в детском центре мероприятий силовики не нашли ничего противозаконного, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат, правозащитник Зияудин Увайсов. Он также уточнил, что сотрудники силовых структур убедились, что в центре нет того человека, которого они искали.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Икрамудина Алиева или его жены относительно причин их задержания и обыска в детском центре.

По состоянию на 23.20 на сайтах Главного управления МВД и Следственного управления Следственного комитета по Дагестану нет информации об обысках в детском центре в Махачкале.

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