Следователь на Ставрополье осужден по делу о взятке

19 сентября 2018, 20:40

Суд в Ессентуках сегодня назначил 8 лет колонии бывшему начальнику следственного отдела по Предгорному району за попытку получить 1,5 миллиона рублей за переквалификацию преступления на менее тяжкое.

В суде было установлено, что следователь разработал план, направленный на получение взятки от подозреваемого. При этом преступление не было доведено до конца, так как сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали человека, который должен был непосредственно получить по поручению следователя первую часть взятки.

Следователь признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Ставропольского краевого суда.

Приговор суда не вступил в законную силу, сказано в сообщении. О том, признал ли вину подсудимый, в нем не указано.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае полицейский в Пятигорске получил 5 лет колонии строгого режима по делу о взятке. Он был признан виновным в получении 330 тысяч рублей за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.