Горы в Северной Осетии. Фото: Скампецкий https://ru.wikipedia.org

19 сентября 2018, 19:05

Североосетинские спасатели эвакуировали тело американского туриста

Тело туриста из США, скончавшегося сегодня в ущелье Зариу в Северной Осетии, передано следствию, рапортовало МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня очевидцы сообщили спасателям, что американскому туристу стало плохо, а потом он скончался на их глазах. Спасатели прибыли в ущелье Зариу, чтобы эвакуировать тело туриста.

Спасатели завершили эвакуацию тела, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС. "Операция по эвакуации умершего туриста завершена. Тело передано представителям следственных органов", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Примечание:

"Спасатели эвакуировали двух туристов в горах Кабардино-Балкарии", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Парашютист из Санкт-Петербурга получил травму на Эльбрусе".

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