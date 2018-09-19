19 сентября 2018, 19:05
Североосетинские спасатели эвакуировали тело американского туриста
Тело туриста из США, скончавшегося сегодня в ущелье Зариу в Северной Осетии, передано следствию, рапортовало МЧС.
Как писал "Кавказский узел", сегодня очевидцы сообщили спасателям, что американскому туристу стало плохо, а потом он скончался на их глазах. Спасатели прибыли в ущелье Зариу, чтобы эвакуировать тело туриста.
Спасатели завершили эвакуацию тела, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС. "Операция по эвакуации умершего туриста завершена. Тело передано представителям следственных органов", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
"Спасатели эвакуировали двух туристов в горах Кабардино-Балкарии", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Парашютист из Санкт-Петербурга получил травму на Эльбрусе".
19 сентября 2018, 19:20
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Писатель Айлисли пожаловался на запрет покидать Азербайджан
Запрет на выезд за рубеж не позволяет получить необходимое лечение, сообщил азербайджанский писатель Акрам Айлисли в открытом письме к генпрокурору. Айлисли попросил прекратить уголовное дело в отношении него, заявив об отсутствии следственных действий в течение двух лет.
19 сентября 2018, 19:05
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Североосетинские спасатели эвакуировали тело американского туриста
Тело туриста из США, скончавшегося сегодня в ущелье Зариу в Северной Осетии, передано следствию, рапортовало МЧС.
19 сентября 2018, 18:54
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Сохроков переизбран главой МЧА на конгрессе в Нальчике
Сегодня в Нальчике открылся конгресс Международной черкесской ассоциации (МЧА), участники которого вновь избрали председателем организации Хаути Сохрокова. Форум, собравший около 300 адыгов из субъектов России и стран зарубежья, прошел на фоне волнений в Кенделене.
19 сентября 2018, 18:49
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Задержан третий подозреваемый в похищении Авраама Руссо
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19 сентября 2018, 18:37
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Следствие отчиталось о поиске зачинщиков столкновений в Кенделене
Жители Кабардино-Балкарии, применившие насилие к представителям власти в селении Кенделен и пытавшиеся спровоцировать там столкновения на национальной почве, будут установлены в ближайшее время, заявил Следком.
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Североосетинские спасатели эвакуировали тело американского туриста
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19 сентября 2018, 18:49
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19 сентября 2018, 18:371
Следствие отчиталось о поиске зачинщиков столкновений в Кенделене
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