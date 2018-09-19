Североосетинские спасатели эвакуировали тело американского туриста

19 сентября 2018, 19:05

Как писал "Кавказский узел" , сегодня очевидцы сообщили спасателям, что американскому туристу стало плохо, а потом он скончался на их глазах. Спасатели прибыли в ущелье Зариу , чтобы эвакуировать тело туриста.

Тело туриста из США, скончавшегося сегодня в ущелье Зариу в Северной Осетии, передано следствию, рапортовало МЧС.

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