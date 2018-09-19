Дохлая рыба в Ангарском пруду. Фото Алексея Ульянова для "Кавказского узла"

19 сентября 2018, 17:52

Волгоградцы пожаловались на массовую гибель рыбы в городском пруду

От Ангарского пруда, где массово погибла рыба, исходит химический запах, сообщили сегодня волгоградцы. В областном комитете охраны природы исключили версию о сливе с предприятия.

Рыба погибла 18 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" живущий недалеко от Ангарского пруда Андрей Лапшин. "Я часто здесь хожу мимо, вчера просто ужаснулся – целый пруд дохлой рыбы плавает кверху брюхом. Люди всполошись, да еще запах идет неприятный, похоже на химию. Звонили в природоохранные службы", - сообщил он сегодня.

"Всю жизнь здесь живу, такого никогда не было. Здесь родники у нас, что такого могло в пруду произойти? Думаю, здесь не обошлось без слива с какого-нибудь предприятия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дзержинского района Волгограда Алла Александрова.

О химическом запахе на Ангарском пруду рассказал и активист Алексей Ульянов. "Люди пожаловались, что от пруда стал идти сильный неприятный запах, там огромное количество дохлой рыбы разных размеров - и щука, и окунь, и другие. Не меньше полтысячи чаек, которые собирают рыбу, запах жуткий. Ощущение, что пахнет химией. Я простоял у пруда пять минут, в горле запершило", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Специалисты областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды уже выезжали на Ангарский пруд и взяли пробы воды, отметил корреспонденту "Кавказского узла" представитель облкомприроды. "Ангарский пруд – это муниципальный объект. Тем не менее специалист комитета вместе с представителями администрации города выезжал на место, провел визуальный осмотр территории. Делали экспресс-анализ на вещества, которые возможно сразу определить. ПДК не было обнаружено. Взяли пробы для более подробного лабораторного исследования. Взяли анализы, в том числе на кислород, поскольку в предыдущие годы уже была ситуация, когда цветение и гниение водорослей снижали концентрацию кислорода и рыба гибла", - сообщили в комитете.

Представитель ведомства отметила, что сотрудники облкомприроды проверили территорию вокруг пруда на предмет слива со стороны предприятий. "Визуальный осмотр показал, что таких источников не было", - сказала она.

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что специалисты выезжали на пруд и взяли пробы. "Ждем результатов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

Причиной гибели рыбы могло стать именно снижение концентрации кислорода в пруду, считает главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Яковлев. "В водоеме снизилась концентрация кислорода из-за того, что попало много биогенных веществ. Каждый год, практически, в этом пруду происходит мор рыб. Это обычное явление для этого пруда, потому что он находится в глубокой балке, по берегам много дачных участков, с которых все сливается в ручей, в саму балку, в пруд. Органика начинает перегнивать, плюс цветение сине-зеленых водорослей, которые начинают отмирать. Это приводит к тому, что уровень кислорода снижается до нуля", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Яковлев.

Примечание:

"Специалисты занялись поиском источника загрязнения воздуха в Волгограде", "Участники пикета в Волгограде собирали подписи под жалобой на загрязнение воздуха", "Экологи зафиксировали двукратное ухудшение качества воздуха в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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