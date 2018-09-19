19 сентября 2018, 17:28

Задержан подозреваемый в создании "группы смерти" астраханец

Житель Астрахани заподозрен в пропаганде суицида через группу в соцсетях, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел" информировал, что 18 июля 2017 года суд приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии администратора одной из "групп смерти" Филиппа Будейкина. Согласно приговору, он склонял к самоубийству 15-летнюю жительницу Астрахани.

Сегодня пресс-служба управления Следкома по Астраханской области сообщила о задержании 21-летнего создателя и администратора "группы смерти". По данным правоохранителей, юноша с апреля 2017 по май 2018 года публиковал в этой группе изображения, побуждающие к самоубийству.

Задержанный подозревается по статье Уголовного кодекса об организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Мера пресечения ему пока не избрана, проинформировал областной главк СКР на своем сайте.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия.

Напомним, что массовые проверки "групп смерти" в соцсетях начались после публикации 15 мая 2016 года в "Новой газете" статьи "Группы смерти (18+)". В материале утверждается, что в соцсетях действует группа людей, доводящих подростков до самоубийств через игру-квест, последним заданием в которой и должен стать суицид. По данным издания, на момент публикации статьи эти группы были причастны к 130 суицидам. В связи с этой статьей "Новую газету" критиковали за распространение паники и способствование ужесточению цензуры.

Примечание:

"Статистика суицидов в Абхазии вызвала скандал в социальных сетях", "Пользователи соцсетей после смерти выпускницы в Махачкале раскритиковали ЕГЭ", 

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