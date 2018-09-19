Обыск в офисе Yerevan.today завершился без претензий к сотрудникам издания

19 сентября 2018, 16:28

Работа сайта Yerevan.today, парализованная после обыска, частично возобновлена, сообщил главный редактор Севак Акопян. Следователи изъяли технику и назначили экспертизу, проинформировали в Следственном комитете Армении.

Как писал "Кавказский узел", обыск в редакции сайта Yerevan.today прошел 17 сентября. Он проводился в рамках дела о прослушке телефонных разговоров директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Работа издания после обысков была парализована, сообщил редактор Севак Акопян.

11 сентября на YouTube была опубликована запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статьям о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном завладении компьютерной информацией. 13 сентября расследованием прослушки чиновников занялся парламент Армении.

Сайт Yerevan.today частично возобновил работу 18 сентября. После обыска редакция приобрела новые компьютеры, за исключением компьютера для видеомонтажа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор сайта Yerevan.today Севак Акопян.

"В основном мы выставляем на сайте собственный видеоконтент, но так как у нас изъяли компьютер для монтажа видео, это остается единственной проблемой в работе сайта. Мы не могли подготовить свои передачи. Раньше был только видеоконтент, но в последнее время стали ставить также авторские тексты и новости", - сказал он.

По его словам, "обвинение кому-либо из сотрудников редакции не предъявлено".

Акопян рассказал, что политика частного портала Yerevan.today, действующего с 2014 года, основана на озвучивании проблем в стране. Однако назвать сайт оппозиционным, по его словам, было бы неверно. "Мы стремимся конструктивной критикой решать проблемы. Что-то получилось, что-то нет. Мы не боремся против власти. В своих темах мы поднимаем вопросы невыполнения данных властями обещаний, противоречия в их заявлениях и действиях. Фиксироваться на одном конкретном примере я бы не хотел", - подчеркнул он.

В Следственном комитете Армении подтвердили, что обвинение кому-либо из сотрудников редакции Yerevan.today не предъявлено.

"В ходе обысков изъят компьютерный процессор, а также три жестких диска. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза", - сообщила пресс-секретарь ведомства Сона Трузян корреспонденту "Кавказского узла".

Утечку записи переговоров руководители спецслужб связали с происками влиятельных людей из бывшего руководства страны, которые в 2008 году заплатили военным за защиту их собственности и разгон протестующих. Прослушивание телефонного разговора глав СНБ и ССС – это преступление против государственности Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Материалы дела содержат признаки превышения полномочий, предположили следователи. Дело по этой статье легко может быть закрыто, считает юрист Ара Казарян.

"Репортеры без границ" осудили обыск

Действия полиции нарушают анонимность источников журналиста, сказано в заявлении Международной правозащитной организации "Репортеры без границ", опубликованном 18 сентября.

"Обыск в редакции информационного портала Yerevan.Today и изъятие компьютерного оборудования являются грубым нарушением принципа конфиденциальности источников информации, гарантируемого законодательством Армении и Европейским судом по правам человека", - цитирует сайт организации главу отдела Восточной Европы и Центральной Азии Иоганна Бира.

Напомним, второй президент Армении Роберт Кочарян находился под арестом, но 13 августа был отпущен на свободу. Другой обвиняемый по делу о разгоне протестующих, Юрий Хачатуров, отпущен из-под стражи под залог. Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и еще свыше 250 были ранены, говорится в справке "Бунт в Армении", подготовленной "Кавказским узлом".