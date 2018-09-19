Политический конфликт в Ногайском районе привел к уголовному расследованию

19 сентября 2018, 12:56

Власти Ногайского района заключили муниципальные контракты на 28 миллионов рублей с нарушениями, начато следствие по уголовным делам о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура. Прокурорская проверка связана с прошлогодним политическим конфликтом, пояснил глава муниципалитета.

Прокуратура Ногайского района после проверки "в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам нашла в действиях властей района нарушения Бюджетного кодекса России (статья "Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд"), сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"В 2015 году глава администрации района в отсутствие лимитов бюджетных обязательств заключил муниципальные контракты на сумму более 18 млн рублей и 10 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении, размещенном 17 сентября на сайте ведомства. Возбуждены уголовные дела по статье "Превышение должностных полномочий", отмечается в пресс-релизе. Количество уголовных дел ведомство не уточнило. Отметим, что максимальная санкция по части 2 статьи 286 предусматривает до семи лет лишения свободы.

Главой Ногайского района с 2005 по 2007 год был Казмагомед Янбулатов. В 2010 году он вновь был назначен главой района и занимал эту должность до 2017 года.

Глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков уточнил, что ему неизвестно, касается ли прокурорская проверка его предшественника Казмагомеда Янбулатова, сообщило 18 сентября РИА "Дербент".

По словам Аджекова, проверка была связана с изъятыми в администрации района документами. "Документы изъяли ещё прошлым летом, когда здесь происходили известные события. Тогда был проведён тщательный аудит, были выявлены нарушения. Теперь по их результатам начали проверку", - привело слова чиновника агентство.

В мае-июне 2017 года обострилась обстановка вокруг споров об использовании в Дагестане земель, которые считаются исконно ногайскими. Обострение произошло после того, как правительство республики приняло решение, что в трех районах, в том числе Ногайском, незаконные поселения, построенные в результате самовольного захвата земель, получат официальный статус, говорится в справке "Кавказского узла" "Ногайский район: борьба за землю".

Конфликт в Ногайском районе связан с отставкой Янбулатова

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года в Ногайском районе возник политический конфликт - назначение Баймагомеда Ярлыкапова и.о. главы районной администрации вызвало возмущение местных жителей, которые вышли на массовые акции протеста. 18 июля 2017 года исполняющим обязанности главы района был назначен Мухтарбий Аджеков. Назначение Аджекова стало компромиссом, устраивающим и местных жителей, и власти Дагестана, заявили "Кавказскому узлу" представители ногайского народа.

Полномочия Казмагомеда Янбулатова в должности главы района закончились в марте 2017 года. Согласно новому уставу района, его глава возглавляет и администрацию муниципалитета, а избирается райсобранием после объявления конкурса на замещение должности. Депутаты райсобрания объявили конкурс, но в ходе конкурсного отбора члены комиссии из администрации главы Дагестана были обвинены в бюрократических проволочках.

Отметим, что в октябре 2017 года были оштрафованы за "недостаточную профилактику терроризма" и сняты с должности два замглавы администрации Ногайского района, сообщила прокуратура Дагестана. В ноябре того же года прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в администрации Ногайского района. После этого прокуратура на полгода отстранила от должности и. о. главы муниципального образования. Ведомство не указало фамилии чиновника, но, по информации издания "Кавказ.Реалии" речь шла об Аджекове.