Спасательаня операция в горах. Фото http://15.mchs.gov.ru/upload/site40/document_news/2L4WPpFZ8G.jpg

19 сентября 2018, 11:56

Турист из США умер в горах Северной Осетии

Спасатели эвакуируют тело иностранного туриста, умершего в горах Северной Осетии, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, сегодня в 04.30 мск спасателям поступило сообщение о том, что иностранному туристу стало плохо в ущелье Зариу, недалеко от населенного пункта Джимара Пригородного района. Через полчаса очевидцы проинформировали, что турист скончался, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

Инцидент произошел в горной местности на высоте 3030 метров над уровнем моря. К 08.00 мск спасатели прибыли на место и начали эвакуацию погибшего. "Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Погибший - турист из США, 1963 года рождения, пишет со ссылкой на источник в МЧС ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе во время восхождения в Ирафском районе Северной Осетии погибли трое краснодарских альпинистов.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали пострадавшего на Эльбрусе туриста", "Спасатели рассказали о неудачных поисках туриста в Карачево-Черкесии", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

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