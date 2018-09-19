Бонкноты номиналом 5000 рублей. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

19 сентября 2018, 08:29

Двое подозреваемых в изготовлении фальшивых денег задержаны в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане двух человек по подозрению в изготовлении поддельных купюр на сумму около 30 миллионов рублей и заготовок на 100 млн, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, силовики, расследуя дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), провели обыски в домах подозреваемых в Махачкале и Каспийске. 

"Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей. Изъято оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер...", - сообщается сегодня на сайте МВД России.

В качестве подозреваемых, по данным МВД, задержаны два человека. "Проводятся мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2017 года было передано в суд дело о фальшивомонетчиках из Кабардино-Балкарии. По версии следствия, один из обвиняемых приобрел в Москве 50 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, 22 из которых передал своему сообщнику в Нальчик, а 28 оставил с целью сбыта в Москве.

Примечание:

"Дело уроженцев Северного Кавказа о сбыте поддельных денег направлено в волгоградский суд", "МВД: с начала года в Карачаево-Черкесии фиксируется массовый сбыт поддельных купюр номиналом 5000 рублей", "Экс-депутат народного собрания Дагестана задержан по делу фальшивомонетчиков".

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