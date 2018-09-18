18 сентября 2018, 20:33

Владикавказский полицейский осужден за убийство жены

Верховный суд Северной Осетии приговорил к семи с половиной годам колонии инспектора ГИБДД, жена которого умерла в больнице после избиения.

"Кавказский узел" информировал, что жена полицейского была избита и умерла в больнице в июле 2017 года. 21 июля ее муж был арестован, а 8 декабря ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей.

Судебный процесс, завершившийся обвинительным приговором Айларову, проходил в закрытом режиме. Верховный суд Северной Осетии оставил сегодня без изменения решение Советского районного суда, приговорившего бывшего полицейского Айларова к семи годам и шести месяцам колонии, сообщили сегодня со ссылкой на представителя Верховного суда республики "Крылья TV".

Заседание Верховного суда Северной Осетии по делу Айларова проходило сегодня, следует из картотеки на сайте суда. О вынесенном решении там по состоянию на 20:33 мск 18 сентября не сообщается.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда. Ранее следствие сообщало, что обвиняемый не стал отрицать свою вину.

Примечание:

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