Ущерб от ливней на западе Грузии оценен в 766 тысяч долларов

18 сентября 2018, 18:12

Около ста домов в Ланчхутском районе Грузии повреждены в результате сильного дождя, подтоплены дороги и плантации, сообщили местные власти.

Как информировал "Кавказский узел", 17 сентября в Ланчхутском районе Грузии прошел сильный ливень, из-за которого в селе Чочхати сошел оползень, а в школе села Шромисубани были приостановлены занятия.

По предварительным данным, размер ущерба составил два миллиона лари (более 766 тысяч долларов), его подсчет продолжается. Помимо частных домов, повреждены 20 мостов, подтоплены плантации фундука. Разрушены дороги во всех селах региона, передало сегодня Общественное телевидение Грузии.

В школе села Шромисубани, где приостановили занятия, затоплен двор, со ссылкой на главу ресурс-центра Нино Читадзе информировал сегодня "Sputnik-Грузия".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 18 сентября в Ланчхути осадки не ожидаются, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, температура воздуха +24 градуса. Ночью также без осадков, ветер усилится до 5 метров в секунду, температура понизится до +15.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов, что позволит сделать более точные прогнозы. Сервис доступен также в легкой версии.