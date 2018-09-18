Житель Кисловодска осужден за попытку уехать к сирийским боевикам

18 сентября 2018, 16:14

Житель Ставропольского края, задержанный на границе с Грузией, приговорен к четырем годам колонии, сообщил сегодня суд.

Согласно приговору Кисловодского городского суда, в декабре 2014 года местный житель Загаштоков продал свой автомобиль, чтобы потратить вырученные деньги на переправку в Сирию. Ему помогал проводник, но еще при попытке пересечь границу России и Грузии Загаштокова задержали сотрудники погранпункта "Верхний Ларс".

Кисловодчанин признан виновным в попытке участия в незаконном вооруженном формировании. Его приговорили к четырем годам колонии с ограничением свободы еще на год, говорится в сообщении пресс-службы Кисловодского горсуда, опубликованном сегодня на сайте Ставропольского краевого суда.

Загаштоков полностью признал свою вину, но отказался давать показания. Приговор в законную силу не вступил, на него подана апелляция, отмечается в сообщении.

По данным картотеки на сайте Кисловодского городского суда, приговор Загаштокову вынесен 29 августа.

Комментариями от самого Загаштокова или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 августа виновным в совершении аналогичного преступления был признан другой житель региона, Ислам Алиев. Его приговорили к пяти годам колонии.

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* - Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.