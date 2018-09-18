Антимонопольная служба озвучила масштабы картельного сговора в Дагестане

18 сентября 2018, 14:58

До 30% торгов проводятся в Дагестане с нарушением антимонопольных законов, заявили представители ФАС России, анонсировав новые "картельные дела".

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Владимир Васильев после вступления в должность главы Дагестана пообещал продолжить антикоррупционную кампанию и напомнил, что ФАС возбудила два дела о картельном сговоре, одно из которых касается сферы здравоохранения. "За три года извлечено незаконного дохода участниками и организаторами на сумму 7,76 миллиарда рублей. Другое - в дорожном строительстве - за тот же срок таким же образом - 17,3 миллиарда рублей", - сказал глава Дагестана.

В августе следователи возбудили дело об ограничении конкуренции после проверки дорожной отрасли в Дагестане. По версии следствия, было похищено 17 миллиардов рублей. Ранее, 11 июля, антимонопольная служба сообщила о том, что четыре компании заподозрены в картельном сговоре на фармацевтическом рынке Дагестана, в результате которого им удалось заработать 7 миллиардов рублей. Среди задержанных по этому делу - бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов.

Масштабы картельного сговора в Дагестане "очень большие", заявил замглавы ФАС России Андрей Цариковский.

"Мы, куда ни шли, обнаруживали либо открытый картель, либо следы картеля. Думаю, что от 10% до 30% торгов можно отнести в "серую" зону", - привело 17 сентября его слова ТАСС.

Глава управления по борьбе с картелями антимонопольной службы Андрей Тенишев пояснил, что в Дагестане могут появиться новые "картельные дела". "Мы прогнозируем еще несколько дел по Дагестану. Не будем говорить, в каких сферах, но я думаю, в ближайшее время еще два-три дела будет", - процитировало Тенишева агентство.

"Серая зона" в Дагестане "более значительная", чем в других регионах, напомнил 13 сентября на встрече с Владимиром Васильевым премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В части налоговой модернизации, создания дополнительных источников роста экономики Дагестана и получения, соответственно, дополнительных доходов ещё резервы колоссальные, потому что серая зона, к сожалению, пока очень и очень значительная. Скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны", - приводятся слова премьера в стенограмме на сайте правительства России.

"К стыду нашему могу сказать, что мы проводили анализ: в близком к нам по численности населения и по экономике Ставропольском крае совершается около 600 млн торговых операций в год. У нас на 200 млн больше, но мы собираем налогов в четыре раза меньше, чем они. Мы эту задачу поставили и последовательно её решаем", - заверил Дмитрия Медведева Владимир Васильев.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Владимира Васильева.