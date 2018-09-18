Валерий Бганба. Фото Тхайцук https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20180918/1025035003/valerij-bganba-naznachen-novym-premer-ministrom-abxazii.html

18 сентября 2018, 13:39

Премьер-министром Абхазии назначен Валерий Бганба

Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба представил нового главу кабинета министров Валерия Бганбу, назначенного на этот пост после гибели в ДТП Геннадия Гагулии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, возвращавшийся в составе делегации из официальной поездки в Сирию, погиб в  ДТП. Следствие не связало его гибель с покушением. Экспертиза нашла в крови у водителя автомобиля, который столкнулся с машиной Гагулии, наркотические вещества, он был взят под стражу до 8 ноября. Прощание с Гагулией прошло в Абхазии 14 сентября.

Сегодня Рауль Хаджимба подписал указ о назначении премьер-министром Валерия Бганбы, а также о продолжении исполнения своих полномочий нынешним составом кабмина до сформирования нового. Глава Абхазии также сегодня представил нового премьер-министра членам правительства, говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

"Сложившаяся ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Поэтому мной подписан указ о назначении премьер-министром Валерия Бганбы, человека, которого все знают. Не сомневаюсь, что его знания и опыт будут применены, чтобы сформировать проект бюджета, который необходимо представить в парламент в соответствующее время; а также в вопросах сотрудничества с российской стороной по реализации Инвестпрограммы", - подчеркнул в ходе представления нового главы кабинета министров Абхазии Рауль Хаджимба.

Согласно сообщению пресс-службы президента Абхазии, Валерий Бганба выразил уверенность, что совместными усилиями коллектив сумеет добиться выполнения поставленных задач. "Здесь нет ни одного человека, с которым я не был бы знаком, поэтому гораздо легче будет найти общий язык в работе", - отметил он.

Валерий Бганба с 2012 года занимал пост спикера парламента Республики Абхазия. 31 мая 2014 года во время политического кризиса в Абхазии депутаты парламента проголосовали за назначение Валерия Бганбы и.о. президента республики, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии политика.

Примечание:

"Власти Абхазии исключили версию покушения на премьер-министра", "Полиция сообщила подробности аварии с автомобилем премьера Абхазии", "Геннадий Гагулия назначен премьером Абхазии".

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