Верховный суд Азербайджана подтвердил приговор Мухтарлы

18 сентября 2018, 12:46

Кассационная жалоба журналиста Афгана Мутарлы, осужденного на шесть лет лишения свободы, отклонена сегодня Верховным судом Азербайджана. Сам журналист отказался от участия в рассмотрении жалобы, а его защита намерена обратиться в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 12 января суд приговорил Афгана Мухтарлы к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. 24 апреля апелляционный суд в Азербайджане оставил приговор журналисту в силе.

30 мая журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. В материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси" "Кавказский узел" постарался разобраться, как похищали оппозиционного журналиста, что этому предшествовало и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на похищение. Сам журналист в своих показаниях, переданных следователям, возложил вину за свое похищение на грузинских силовиков и правительство Грузии.

Рассмотрение кассационной жалобы Мухтарлы прошло сегодня утром в Верховном суде Азербайджана. Сам журналист не участвовал в процессе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член общественной группы поддержки Мухтарлы, координатор движения Nida Самир Асадли.

"Афган отказался от участия в процессе, поскольку считает это бессмысленным", - отметил Асадли.

По его словам, адвокат Мухтарлы Эльчин Садыгов просил суд прекратить уголовное производство. "Адвокат указал, что версия обвинения полностью развалилась уже потому, что в Грузии проводится расследованию по факту похищения Афгана Мухтарлы в Тбилиси. Защитник также рассказал о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе предварительного следствия и судебных разбирательств. Однако гособвинитель выступил за то, чтобы оставить приговор в силе. Судьи, после короткого совещания, отклонили жалобу", - отметил Асадли.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Садыгов. "К сожалению, Верховный суд не провел объективного рассмотрения жалобы. Теперь мы направим в ЕСПЧ еще одну жалобу по делу Афгана Мухтарлы, теперь по существу уголовного дела", - заявил Садыгов.

Афган Мухтарлы связал свое преследование с расследованием коррупции в Азербайджане. В мае ЕСПЧ приступил к коммуникации по жалобе журналиста о его задержании на акции протеста в Баку весной 2011 года. В конце июня ЕСПЧ направил азербайджанской и грузинской сторонам вопросы по обстоятельствам задержания Мухтарлы. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести". Мухтарлы также включен в список политзаключенных Азербайджана, составленный Центром защиты политзаключенных.

Представитель Верховного суда Азербайджана подтвердил информацию об отказе в удовлетворении жалобы Мухтарлы. Гособвинитель оказался недоступен для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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