18 сентября 2018, 15:29

Директор школы в Астраханской области получила условный срок за травму ребенка

Суд назначил условный срок директору школы села Джанай в Астраханской области после того, как ребенок получил тяжелые травмы на спортивной площадке.

По версии следствия, металлические ворота, установленные на школьном дворе в 1975 году, не были закреплены и из-за этого упали на ребенка.

Экспертиза признала вред, нанесенный здоровью мальчика, тяжким, сообщил сегодня со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СУ СК по Астраханской области Андрея Хегай "Интерфакс-Юг".

Красноярский районный суд Астраханской области признал директора школы виновной по статье о халатности, передает сегодня со ссылкой на сотрудника пресс-службы областной прокуратуры ТАСС. "Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях на два года", - приводит слова сотрудника пресс-службы издание. Отметим, что максимальное наказание, которое предусмотрено по статье о халатности (ч.2 ст.118 УК РФ), - до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 июля 2017 года на детской спортивной площадке в селе Джанай, когда дети играли в футбол. Пострадавший ребенок получил черепно-мозговую травму и впал в кому, сообщало управление Следкома по Астраханской области на своем сайте.

"Кавказский узел" писал, что 16 августа следствие сообщило о четырехлетнем ребенке, который получил травмы при падении из окна детского сада в Астрахани, сотрудники учреждения попытались скрыть от родителей произошедшее.

Примечание:

"Воспитатели детсада в Дагестане попали под следствие после падения ребенка из окна", "Ребенок получил травмы после падения из окна больницы в Ставрополе", "В Ставропольском крае суд приговорил к условному сроку экс-помощницу воспитателя детсада, где дети отравились "Белизной".

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