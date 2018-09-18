18 сентября 2018, 14:16

Морские пехотинцы в Дагестане присоединились к большим учениям ЮВО

Батальон морской пехоты Каспийской флотилии в ходе учений отразил атаки условного противника во время марша на полигон в Дагестане, сообщила сегодня пресс-служба ЮВО. Это уже как минимум третьи за шесть дней учения с участием военных Каспийской флотилии.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября стало известно, что около 45 тысяч военнослужащих Южного военного округа примут участие в  батальонных технических учениях в Волгоградской, Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Для проведения двусторонних батальонных тактических учений две тактические группы морских пехотинцев совершили марш в район общевойскового полигона "Дальний", сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу ЮВО "Интерфакс-Юг". Проходя по маршруту, в ходе учебных боев они отработали навыки отражения атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника и противостояния ракетно-бомбовым ударам авиации. 

По замыслу учений во время маршрута автоматизированные системы управления батальона подверглись воздействию средств радиоэлектронной борьбы, уточняется в сообщении.

Ранее для проверки боевой готовности по учебной тревоге была поднята вся Каспийская флотилия, сообщила 17 сентября пресс-служба ЮВО. "В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии", - цитировал сообщение ТАСС.

Напомним, что 13 сентября корабли Каспийской флотилии и бомбардировщики провели учебные стрельбы на море, ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК".

Примечание:

"Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

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