Морские пехотинцы в Дагестане присоединились к большим учениям ЮВО

18 сентября 2018, 14:16

Батальон морской пехоты Каспийской флотилии в ходе учений отразил атаки условного противника во время марша на полигон в Дагестане, сообщила сегодня пресс-служба ЮВО. Это уже как минимум третьи за шесть дней учения с участием военных Каспийской флотилии.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября стало известно, что около 45 тысяч военнослужащих Южного военного округа примут участие в батальонных технических учениях в Волгоградской, Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Для проведения двусторонних батальонных тактических учений две тактические группы морских пехотинцев совершили марш в район общевойскового полигона "Дальний", сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу ЮВО "Интерфакс-Юг". Проходя по маршруту, в ходе учебных боев они отработали навыки отражения атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника и противостояния ракетно-бомбовым ударам авиации.

По замыслу учений во время маршрута автоматизированные системы управления батальона подверглись воздействию средств радиоэлектронной борьбы, уточняется в сообщении.