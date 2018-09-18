Сапёр. Фото https://multimedia.mil.ru/multimedia/photo/gallery.htm?id=45026@cmsPhotoGallery

18 сентября 2018, 10:53

Проверка трассы в Чечне потребовала помощи саперов

Водители в Чечне рискуют пострадать от оставшихся после войны боеприпасов, предположили власти Ачхой-Мартановского района и попросили военных проверить участок трассы.

Как писал "Кавказский узел", очередной этап разминирования был начат в Чечне 2 апреля. В этом году военным саперам предстояло очистить от боеприпасов около 1400 гектаров леса в Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Шалинском, Курчалоевском, Урус-Мартановском и Веденском районах. К 12 июня план по разминированию был выполнен на 50 процентов, найдено и обезврежено более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил представитель военной комендатуры.

В 2012-2016 годах саперы обезвредили в Чечне и Ингушетии около 11 тысяч боеприпасов  на территории свыше 10,5 тысячи гектаров. К очистке лесов Чечни саперы приступили лишь в 2017 году. По словам представителя военной комендатуры, это более сложная работа, поскольку "в лесистой местности резко ограничиваются возможности использования специальной техники".

17 сентября подразделение военных саперов приступило к проверке участка автодороги в Ачхой-Мартановском районе в поисках взрывоопасных предметов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни.

"Данное решение было принято командованием округа после получения обращения со стороны руководства администрации района с соответствующей просьбой. К решению этой задачи привлечен взвод военных саперов и специальная техника, включая бронированные машины разграждения", - рассказал он.

Протяженность участка автодороги, который предстоит проверить военным саперам – около 25 километров, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации района.

Власти обратились к военным с просьбой проверить участок дороги потому, что часть дорог в районе проходит через лесистую местность, где в свое время проходили активные военные действия.

"На прилегающих к трассе участках при проведении работ по разминированию саперы находили неразорвавшиеся боеприпасы и взрывные устройства, поэтому есть опасения относительно того, что в отдельных местах [автодороги] могут присутствовать взрывоопасные предметы", - пояснил представитель администрации.

При этом каких-либо инцидентов с подрывом людей или домашних животных в последние годы на этой территории не было, уточнил чиновник.

Представитель военной комендатуры в свою очередь отметил, что план на 2018 год по разминированию земель в Чечне был досрочно выполнен в конце августа. По его словам, инженерно-саперные подразделения Южного военного округа нашли и уничтожили более 3200 единиц различных боеприпасов.

Работа по разминированию лесов в Чечне продолжается, уточнил он. "Работа в этом направлении продлится до ноября. Очищенные от взрывоопасных предметов территории поступили в ведение хозяйств и лесничеств, к которым они относятся", - сообщил представитель комендатуры.

Примечание:

"Около 300 боеприпасов обезврежены саперами в Чечне с начала года", "Военные планируют закончить разминирование Чечни и Ингушетии к 2018 году", "Авиабомба обезврежена на юго-востоке Чечни".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 сентября 2018, 11:56

18 сентября 2018, 10:53

18 сентября 2018, 10:20

18 сентября 2018, 09:39

  • Учитель обвинена в гибели ребенка в Сочи

    Обвинение по делу о гибели подростка в Сочи, пропавшего во время похода в районе горы Фишт, предъявлено учительнице начальных классов, дело направлено в суд, сообщила прокуратура.

18 сентября 2018, 08:55

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости