Проверка трассы в Чечне потребовала помощи саперов

18 сентября 2018, 10:53

Водители в Чечне рискуют пострадать от оставшихся после войны боеприпасов, предположили власти Ачхой-Мартановского района и попросили военных проверить участок трассы.

Как писал "Кавказский узел", очередной этап разминирования был начат в Чечне 2 апреля. В этом году военным саперам предстояло очистить от боеприпасов около 1400 гектаров леса в Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Шалинском, Курчалоевском, Урус-Мартановском и Веденском районах. К 12 июня план по разминированию был выполнен на 50 процентов, найдено и обезврежено более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил представитель военной комендатуры.

В 2012-2016 годах саперы обезвредили в Чечне и Ингушетии около 11 тысяч боеприпасов на территории свыше 10,5 тысячи гектаров. К очистке лесов Чечни саперы приступили лишь в 2017 году. По словам представителя военной комендатуры, это более сложная работа, поскольку "в лесистой местности резко ограничиваются возможности использования специальной техники".

17 сентября подразделение военных саперов приступило к проверке участка автодороги в Ачхой-Мартановском районе в поисках взрывоопасных предметов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни.

"Данное решение было принято командованием округа после получения обращения со стороны руководства администрации района с соответствующей просьбой. К решению этой задачи привлечен взвод военных саперов и специальная техника, включая бронированные машины разграждения", - рассказал он.

Протяженность участка автодороги, который предстоит проверить военным саперам – около 25 километров, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации района.

Власти обратились к военным с просьбой проверить участок дороги потому, что часть дорог в районе проходит через лесистую местность, где в свое время проходили активные военные действия.

"На прилегающих к трассе участках при проведении работ по разминированию саперы находили неразорвавшиеся боеприпасы и взрывные устройства, поэтому есть опасения относительно того, что в отдельных местах [автодороги] могут присутствовать взрывоопасные предметы", - пояснил представитель администрации.

При этом каких-либо инцидентов с подрывом людей или домашних животных в последние годы на этой территории не было, уточнил чиновник.

Представитель военной комендатуры в свою очередь отметил, что план на 2018 год по разминированию земель в Чечне был досрочно выполнен в конце августа. По его словам, инженерно-саперные подразделения Южного военного округа нашли и уничтожили более 3200 единиц различных боеприпасов.

Работа по разминированию лесов в Чечне продолжается, уточнил он. "Работа в этом направлении продлится до ноября. Очищенные от взрывоопасных предметов территории поступили в ведение хозяйств и лесничеств, к которым они относятся", - сообщил представитель комендатуры.