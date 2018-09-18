Жители сел на западе Грузии оказались в зоне подтопления

18 сентября 2018, 10:20

Дома местных жителей и сельские дороги пострадали из-за ливня в Ланчхутском районе Грузии, повреждены мосты и переправы.

Сильный ливень прошел в Ланчхутском районе 17 сентября.

Из-за сильного дождя в селе Чочхати сошел оползень, в школе села Шромисубани приостановлен учебный процесс, передает со ссылкой на "Общественный вещатель Грузии" "Спутник-Грузия".

Непогода нанесла серьезный ущерб населенному пункту, для его оценки создана специальная комиссия, написали со ссылкой на сообщение мэрии Ланчхути "Новости Грузия".

"Кавказский узел" писал, что 11 августа из двух сел на западе Грузии спасатели эвакуировали 25 семей, дома которых оказались в зоне риска из-за подтопления после сильных дождей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 18 сентября в течение дня в Ланчхути осадки не прогнозируются, облачно, скорость ветра 4 метра в секунду, температура воздуха +24 градуса. Ночью также облачно, скорость ветра 5 метров в секунду, температура +15.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов, что позволит сделать более точные прогнозы. Сервис доступен также в легкой версии.