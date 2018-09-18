Евгений Нуйкин. Фото http://vechorka.ru/news/glavnyy-politseyskiy-stavropolya-otchitaetsya-pered-naseleniem1/

18 сентября 2018, 08:55

Мэр Лермонтова подал в отставку на фоне коммунального кризиса

Совет депутатов города Лермонтова в Ставропольском крае 17 сентября поручил исполнять обязанности главы города Станиславу Полуляху после того, как Евгений Нуйкин написал заявление об отставке с этой должности.

Как писал "Кавказский узел", Евгения Нуйкина, бывшего начальника полиции Ставрополя, депутаты Лермонтова избрали главой города 28 декабря 2016 года.

Евгений Нуйкин 17 сентября подал в отставку, и на чрезвычайном заседании совета депутатов исполняющим его обязанности был выбран первый замглавы администрации Станислав Полулях, сообщила в тот же день на своем сайте ГТРК "Ставрополье".

Нуйкин написал заявление об отставке в разгар коммунального кризиса, поскольку дома и соцобъекты города находятся под угрозой отключения от света и тепла из-за финансовых проблем городской ТЭЦ, уточнил 17 сентября 1777.ru.

ТЭЦ при Гидрометаллургическом заводе с 1994 года находится в частной собственности, но обеспечивала теплом и энергией как предприятия, так и дома жителей, информирует ИА "Победа26".

По данным агентства, в 2016 году у завода сократилось число заказов, производство было остановлено, ТЭЦ стала работать только на город и потеряла экономическую эффективность: сейчас долги теплоэлектроцентрали перед поставщиками коммунальных ресурсов составляют более 300 миллионов рублей.

Комментариев от Евгения Нуйкина относительно решения от отставке, а также от представителей ТЭЦ относительно информации СМИ пока не поступало. На сайте администрации Лермонтова, по состоянию на 08.55 мск, Евгений Нуйкин указан главой города, а Станислав Полулях - первым заместителем главы городской администрации.

Напомним, что Станислав Полулях 25 февраля 2015 года был избран сити-менеджером Лермонтова. Он пообещал сосредоточиться на решении проблем ЖКХ.

Примечание:

"Председатель правления Фонда перспективного развития города Лермонтов подозревается в покушении на мошенничество", "В Ставропольском крае чиновник мэрии Лермонтова задержан по подозрению в получении взятки", "В Ставропольском крае чиновник мэрии Лермонтова подозревается в превышении должностных полномочий".

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