Вера Грушевая на пикете в Астрахани 17 сентября 2018 год. Фото: Василий Ворох.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1969931873093729&set=pcb.1969932599760323&type=3&theater

18 сентября 2018, 05:07

Астраханские активисты потребовали исключить фальсификации на выборах в Приморье

Двое активистов в Астрахани провели одиночные пикеты в поддержку честного подсчета голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края, где развернулась борьба между представителями от "Единой России" и КПРФ.

Активисты партии "Справедливая Россия" Олег Дивинчук и Вера Грушевая провели одиночные пикеты днем 17 сентября у здания избирательной комиссии Астраханской области. Оба держали в руках плакат с надписью "Астраханцы за Приморье без фальсификаций", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Дивинчук.

16 сентября в Приморье прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам обработки 95% протоколов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко обходил соперника от "Единой России", врио губернатора региона Андрея Тарасенко с 51,61% голосов против 45,79%, но при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по результатам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко уже набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, Центризбирком России заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб, пишет "Интерфакс".

"Мы против фальсификации выборов, поэтому мы поддержали народные выборы в Приморье", - сказал Олег Дивинчук, отметив, что работающие в здании астраханского облизбиркома чиновники видели пикетчиков, но проведению акции никто не помешал.

В ближайшее время запланирован совместный митинг "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР в Астрахани, на котором, возможно, будет поднят вопрос фальсификаций на выборах в Приморье, сообщил "Кавказскому узлу" депутат Астраханской городской думы от "Справедливой России"

"Мы запланировали в связи с происходящим ряд протестных мероприятий. Будут пикеты... когда будет точная информация по поводу результатов [выборов в Приморье]. Кроме того, мы об этом обязательно скажем... на митинге против повышения пенсионного возраста", - сказал "Кавказскому узлу" секретарь астраханского областного комитета комсомола и сотрудник регионального комитета КПРФ Андрей Смирнов.

От центрального комитета КПРФ никаких директив на этот счет не поступало, выступить с протестом решили сами астраханские коммунисты, пояснил он.

Астраханское региональное отделение партии "Парнас" решает вопрос о том, как выступить в поддержку честного подсчета голосов по итогам второго тура губернаторских выборов в Приморье, заявил "Кавказскому узлу" глава реготделения Михаил Долиев. "Морально я поддерживаю борьбу с фальсификациями на выборах", - сказал он.

"Кавказский узел" также собрал новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, на специальной тематической странице "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Автор видео о нарушении на выборах в Калмыкии объявилась в Москве", "Виктор Хрестин отказался от мандата депутата думы Геленджика", "Митинг против пенсионной реформы собрал в Астрахани 2000 человек".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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