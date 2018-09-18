Работники "Красного Октября" пожаловались на задержки зарплаты

18 сентября 2018, 03:02

Рабочие волгоградского завода "Красный Октябрь" опасаются потерять работу в связи c банкротством предприятия. В ходе процедуры наблюдения на предприятии начались задержки зарплаты. Сами рабочие ходят в Арбитражный суд, который рассматривает отчеты временного управляющего предприятия, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" сообщал, что 14 сентября владелец завода "Красный октябрь" Дмитрий Герасименко заявил, что уголовное преследование руководства завода и введение на предприятии процедуры наблюдения организованы для захвата предприятия. По данным, озвученным директором по корпоративным вопросам группы "Красный Октябрь" Егором Фоменко, 21 марта Арбитражный суд Волгоградской области постановил ввести на комбинате процедуру наблюдения, чтобы оценить финансовое состояние предприятия, а 17 сентября на заседании суда может быть принято решение о введении процедуры банкротства комбината.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита ВТБ на 65 млн долларов. По версии следствия, эти деньги, выданные банком в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", в 2007-2009 годах были переведены на счета посторонних компаний и похищены. Завод в 2012 году обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". 13 августа руководство волгоградского завода "Красный Октябрь" предупредило рабочих о возможном банкротстве.

На заседании арбитражного суда Волгоградской области по рассмотрению вопроса о результатах процедуры наблюдения в деле о банкротстве акционерного общества "Красный Октябрь" присутствовали представители налоговой инспекции, АО "Златоустовский электрометаллургический завод", конкурсных кредиторов и должника, а также работники завода, внешний управляющий и представители СМИ, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

"Проведен финансовый анализ должника, признаков преднамеренного банкротства не выявлено", - заявил на заседании временный управляющий.

По его словам, Златоустовский электрометаллургический завод погасил требование налогового органа, однако из-за того, что до сих пор не поменяли реестр кредиторов, не проведено собрание кредиторов, в связи с чем необходимо отложить заседание.

АО "Златоустовский электрометаллургический завод" (АО "ЗЭМЗ") выкупил долги "Красного Октября" и является единственным кредитором комбината, рассказал директор по корпоративным вопросам группы "Красный Октябрь" Егор Фоменко.

Ходатайства об отложении рассмотрения дела поступило также от конкурсных кредиторов и должника со ссылкой на то, что не было проведено собрание кредиторов должника. Представитель АО «ЗЭМЗ», в свою очередь, заявил, что финансовый анализ проведен формально и не соответствует действующему законодательству.

Судья сообщила, что следующее заседание будет выездным. Оно состоится 8 октября в 11.00 мск в областном суде. Временный кредитор должен до 5 октября предоставить суду копию собрания кредиторов, бюллетень для голосования, журнал регистрации участников собрания.

Профсоюз "Красного Октября" хочет быть в курсе событий

«Без первого собрания кредиторов вопрос о введении процедуры не может быть рассмотрен», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» директор по правовым вопросам группы «Красный Октябрь» Егор Фоменко.

Он предположил, что назначение следующего заседания в областном суде связано с тем, что на нем будет присутствовать много людей. «Зал в арбитраже этого не предусматривает», - сказал он.

«Суд пока не решил вопрос со сменой реестра кредиторов. В ближайшее время будут поданы ходатайства теми, кто выкупил права требования. Сейчас порядка десяти кредиторов. Пока не было судебных заседаний по вопросам правопреемства. У них нет материальных прав, но есть процессуальные права. Соответственно, по результатам рассмотрения, скорее всего, останется два кредитора – Златоустовский электрометаллургический завод и налоговая, у которой остались права требования порядка восьми миллионов. Общая сумма долгов – порядка 550 миллионов рублей», - рассказал Фоменко.

"Красный Октябрь" уже неоднократно проходил процедуру банкротства. Люди знают это, им это не нравится. У нас активный профсоюз, он хочет быть в курсе событий», - прокомментировал он присутствие в зале рабочих предприятия.

По его словам, сейчас на заводе работают около трех тысяч человек.

Зарплаты выдаются с задержкой в три дня

В суд пришли не менее 15 рабочих, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из присутствовавших на суде работников завода Влад Зайцев.

По его словам, сейчас работникам "Красного Октября" "зарплаты выдают с задержкой в три дня".

«Нам важно, чтобы завод не обанкротили, чтобы мы работали и дальше, и нам платили зарплату. Если будет банкротство, всех уволят, такую работу будет не найти. Придется искать другую работу. Но пока мы надеемся на лучшее», - сказал мужчина, который, по его словам, работает обработчиком металла.

"Вот я электриком работаю 2/2 и получаю за, получается, полмесяца 23-25 чистыми плюс подрабатываю в свои выходные на калымах! Выходит ещё примерно 15-20! Ну и кто мне подскажет работу 5/2 с зарплатой в 50 тыс? Единственное, что мне не нравится, это задержки зарплаты и аванса, и то это последние 2-3 месяца", - написал в сообществе "АО ВМК "Красный Октябрь" в социальной сети "ВКонтакте" сотрудник предприятия, пожелавший остаться анонимным.

Кредитором может стать тот, кто подтвердит наличие долговых обязательств

«Реестр кредиторов – это список организаций, которые вправе рассчитывать на получение денежных средств при реализации имущества в случае объявления должника банкротом. Организации, которые не включены в реестр кредиторов, не могут принимать участие в их собрании. Кредитором может стать тот, кто может подтвердить наличие долговых обязательств», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Анатолий Алферов.

По его словам, отличить простое банкротство от преднамеренного можно по нескольким признакам.

«К пример, если организация имела средства на счетах, и их уводили на аффилированные предприятия, то есть, если была схема, позволяющая вывести деньги из организации, чтобы в последующем не платить по долгам – это преднамеренное банкротство. Преднамеренное банкротство – это статья уголовного кодекса. Банкротство подразумевает, что на предприятии сложилась ситуация, которая не позволяет рассчитаться по долговым обязательствам», - отметил адвокат.

«Банкротство подразумевает ликвидацию предприятия и сокращение работников», - сказал Алферов.

АО "ЗЭМЗ" обеспокоен ситуацией на "Красном Октябре"

На сайте АО «Златоустовский электрометаллургический завод» 13 сентября опубликован комментарий ситуации на комбинате "Красный Октябрь" генерального директора предприятия Александра Кретова.

"АО «ЗЭМЗ» обеспокоен возможностью введения на предприятии конкурсного производства... В связи с этим возникает угроза увольнения всех работников комбината, а также угроза прекращения производственной деятельности и, как следствие, срыва государственных оборонных и иных заказов, по которым АО «ВМК «Красный Октябрь» является исполнителем. При введении конкурсного производства предприятие не сможет поставить государственному заказчику изготовленную металлопродукцию, так как данное имущество станет конкурсной массой, подлежащей реализации на торгах".

Директор АО "ЗЭМЗ" обратил внимание, что в случае введения процедуры конкурсного производства и принятия решения обанкротить комбинат, руководитель предприятия будет отстранён от должности и утратит возможность контролировать ход выполнения гособоронзаказа.

"Кроме того, произойдёт полное прекращение производственной деятельности, не будет выплачиваться заработная плата коллективу, в связи с предстоящей ликвидацией комбината последует принудительное увольнение работников, а это свыше трёх тысяч человек", - также говорится в заявлении.

Во время судебного заседания у проходной завода дежурили полицейские

Один из работников "Красного Октября" на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что утром 17 сентября у проходной завода стояло порядка десяти полицейских машин, в том числе автозаки. По окончании судебного заседания полицейские машины уехали.

Фотографии полицейских автомобилей возле проходной завода опубликованы в сообществе АО ВМК "Красный Октябрь" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сейчас у проходной "Красного октября" вот так. Ещё в окрестностях ЗКО машина подавления связи... По странному стечению обстоятельств, в это самое время в суде начинается ключевое заседание суда по комбинату "Красный Октябрь", - говорится в сообщении.