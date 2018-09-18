Жители Дагомыса на сходе 17 сентября 2018 года. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

18 сентября 2018, 02:03

Жители Дагомыса заявили об ухудшении экологии из-за хаотичной застройки

Застройщики вырубают деревья, строят парковки на территории школ, застраивают водоохранные зоны, из-за чего ухудшается экологическая ситуация в поселке, рассказали "Кавказскому узлу" жители Дагомыса.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи жалуются на постоянные подтопления, которые, по их мнению, возникают из-за того, что проектировщики не предусмотрели новые ливневки, в то время как старые забиты, а также из-за хаотической застройки.

Сообщение от жителей Дагомыса, которые жалуются на застройку русел рек, природных и водоохранных зон, а также вырубку деревьев, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" в 16.08 мск 14 сентября.

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17 сентября жители поселка Дагомыс с 16.00 до 17.00 мск провели собрание возле школы №76 на улице Гайдара, передает с места события корреспондент "Кавказского узла".

По словам участников акции, из-за непогоды им не удалось провести собрание 16 сентября, так как по улице Армавирская и Гайдара текли грязные реки после дождя. В собрании приняли участие порядка двадцати жителей поселка.

Заслуженный учитель России, пенсионерка Надежда Никифорова, которая ранее работала в школе № 76, обратила внимание собравшихся на три вырубленных на территории школы полувековых кедра.

"Это варварство. Знаете, зачем их вырубили? Застройщик, который строит в русле реки Дагомыс, не имеет места для парковок, и поэтому было решено передвинуть забор школы № 76... Это уже не первый случай, когда ради коммерческих строек детей лишают территорий в Сочи и рубят деревья. Но мы выступили против. Пока забор стоит на месте, но деревьев нет", - сказала женщина на собрании.

Она также показала новую парковку у детской школы искусств по улице Дарвина, где ранее, по ее словам, росли два вековых платана. Расположенный здесь пешеходный переход упирается в опорную стену.

"Наши дети в опасности. Из-за застройки микрорайона здесь масса машин на этой маленькой улочке. С одной стороны - образовательная школа, а с другой - школа искусств, и как наши дети должны ходить в эти школы? Я, как учитель, категорически против нарушения прав наших детей на безопасную и комфортную среду обитания. Если раньше тут был палисадник, то теперь очередная парковка", - сказала Надежда Никифорова. 

Директор детской школы искусств Кристина Владычек сказала корреспонденту "Кавказского узла", что платаны "своими корнями разрушали школу, о чем имеется заключение специалистов".

По словам председателя ТОС "Дагомыс" Андрея Пехоты, к ним обращалась помощница одного из местных депутатов с просьбой дать согласие на расширение дороги по улице Гайдара для подъезда к новостройкам, но жители отказались.

"Наш ТОС, где проживает около 20 000 человек, всегда был против застройки Дагомыса коммерческими высотками, тем более что у нас поселок курортный, и все должно работать для отдыха и хорошей экологии", - сказал Пехота. Он также уточнил, что на публичных слушаниях по застройке береговой зоны и берегов рек ТОС выступал против.

Участники собрания показали корреспонденту "Кавказского узла" фотографии Дагомыса до застройки.

"У нас всегда было чисто. Вода чистая и свежая. Никогда у нас не было грязи и потопов. Но, когда захватили берега рек Дагомыса, то началась катастрофа. Каждый дождь топит наши дома, сходят сели, реки забиты грязью", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Армавирская Лидия Сорочан.

По словам пенсионера Виталия Бабаевского, жителей города лишают комфортной среды обитания.

"При дефиците курортных земель, коммерческая застройка мест, предназначенных для туризма и отдыха, несет только ущерб городу... У нас норма зеленых насаждений на одного человека уменьшилась в десять раз! Вместо 25 кв. м. зелени всего 2,5 кв. м. Это несмотря на то, что Сочи - город-курорт", - сказал он.

"Мы обращались в мэрию с просьбой представить инвентаризацию жилья и жителей, которые не зарегистрированы в Сочи, но оказывается, что такого учета нет. Какой толк от этих высоток Сочи и сочинцам? Сочи так забит людьми и машинами, что мы уже даже пройти не можем из-за машин", - отметил Бабаевский.

По его словам, жилье в Дагомысе покупают зачастую жители из других регионов России, многие из которых не заинтересованы в сохранении благоприятной экологической обстановки, так как не живут здесь.

Участники собрания заявили, что намерены добиться встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, чтобы лично рассказать ему, как застраиваются водоохранные зоны в поселке Дагомыс и ухудшается экологическая обстановка из-за коммерческой застройки.

Примечание:

"Жители Анапы остались без воды после аварии", "Пользователи соцсетей обеспокоены игрой сборной России в связи с потопом в Сочи", "Подача воды в дома сочинцев возобновлена после аварии".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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