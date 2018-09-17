17 сентября 2018, 22:13

Обжалован приговор наркополицейскому Степаненко

В Волгограде сегодня адвокат подал апелляционную жалобу на обвинительный приговор районного суда наркополицейскому Павлу Степаненко по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Этот приговор был отменен как необоснованный, дело отправили на пересмотр. 18 июля обвинение запросило для Степаненко 15 лет колонии. Тракторозаводской райсуд Волгограда 22 августа, пересмотрев приговор, назначил ему 14,5 года колонии строгого режима. Еще четверо обвиняемых по этому делу получили от 4 до 9,5 года колонии.

Родные Степаненко неоднократно проводили пикеты с требованием справедливого суда над ним. Так, 9 августа на акции протеста в Волгограде вышли жена, отец и мать полицейского.

Адвокат Степаненко Анатолий Алферов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что подал краткую жалобу на приговор суда. «Я не получил еще ни одного протокола судебного заседания, не прочитал приговор – там большой объем, - сказал он. – Пока подана чисто техническая жалоба, чтобы соблюсти сроки. Жалоба будет прорабатываться и иметь несколько дополнений».

Отметим, 28 июня ЕСПЧ признал, что признал, что Степаненко затянули срок ареста и обязал власти выплатить ему компенсацию.

Примечание:

"Сотрудники МЧС в Волгограде заподозрены во взяточничестве", "Волгоградский полицейский обвинен в получении взятки", "По обвинению во взяточничестве осужден профессор вуза в Волгоградской области".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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