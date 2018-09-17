Противник мирных переговоров по Нагорному Карабаху арестован в Азербайджане

17 сентября 2018, 15:17

Член партии "Мусават" Азиз Гахраманов был арестован на 10 дней после пикета против безрезультатных переговоров по Нагорному Карабаху. В партии назвали преследование Гахраманова политическим.

Как писал "Кавказский узел", ранее глава Азербайджана заявил 15 сентября на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку, что сильная армия является главным условием разрешения карабахского конфликта. При этом с 11 по 13 сентября в Армении прошли учения, на которых были отработаны, в том числе и действия госстурктур при начале военных действий.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "мадридских принципов", но с противоположным условием. В начале июня Никол Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. На фоне этого заявления Азербайджан усилил военную риторику.

Гахраманов провел 15 сентября одиночный пикет перед зданием МИД Азербайджана, осудив безрезультатные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, продолжающиеся 25 лет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли.

По его словам, активист стоял с плакатами: "Министерство иностранных дел – прекратите бессмысленные переговоры!", "Говорите с врагом на языке войны" и был задержан прибывшими силовиками.

"Сегодня Азиз Гахраманов предстал перед Ясамальским районным судом. Процесс был закрытым. Его провели до прибытия адвоката Османа Кязимова. Уже постфактум нам сказали, что Гахраманова осудили на 10 суток по обвинению в неподчинении полиции", - заявил Гаджибейли.

Он подчеркнул, что есть свидетели, которые видели, что Азиз Гахраманов не оказывал сопротивления. "Ни о каком неподчинении не может быть и речи. Там были свидетели, и они сообщили нам, что Азиз Гахраманов проводил пикет, и, когда прибыли силовики, он не оказал никакого сопротивления. Человек имеет право на выражение собственного мнения. Тем более что многие в обществе считают, что надо положить конец имитации мирного процесса", - заявил Гаджибейли.

По его словам, несмотря на информирование суда о привлечении к защите адвоката Османа Кязимова, дело было рассмотрено без его участия.

"Когда я прибыл в суд, процесс уже закончился", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Осман Кязимов, отметив, что разбирательства по административным производствам должны проводиться в открытом режиме.

Поддержку Азизу Гахраманову высказал сегодня блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона". "МИД мог бы игнорировать пикет одиночки или выслушать его требование, делегировав для этого сотрудника отдела по связям с общественностью", - написал он, отметив, что в обществе растет недовольство мирными переговорами по урегулированию карабахского конфликта.

Представитель Ясамальского районного суда подтвердил, что Гахраманов был арестован на 10 суток по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя органов полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Ситуацию с преследованием активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".