Город Раздан, Армения. Фото © Sputnik / Armine Alexanyan https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180917/14508246/vzryv-v-zhilom-dome-sledstvennyj-komitet-armenia-vozbudil-ugolovnoe-delo.html

17 сентября 2018, 13:41

30 человек эвакуированы из пятиэтажки в Армении после взрыва

При взрыве в жилом доме в Раздане никто не пострадал, на месте происшествия найдено взрывное устройство, сообщило сегодня МЧС Армении.

Взрыв на втором этаже пятиэтажки в городе Раздан Котайкской области произошел вечером 16 сентября. При взрыве обрушилась перегородка между двумя квартирами и повреждены двери нескольких квартир. Люди не пострадали, но спасатели эвакуировали из дома 30 человек.

На месте происшествия найден часовой механизм, скрепленный с детонатором, и дистанционный пульт управления, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Армении.

Кинологи не нашли другие взрывные устройства в доме, пишет со ссылкой на сообщение министерства News.am.

Следственный комитет Армении начал расследование инцидента по ст. 185 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении, сообщает сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на советника начальника Следственного комитета Сону Трузян.

"Кавказский узел" писал также, что 20 февраля произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Врацакан в Ереване. При взрыве никто не пострадал. По данным спасателей, взрыв мог произойти после утечки газа.

Примечание:

"Люди пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Состояние раненного при взрыве мины в Ереване остается тяжелым", "Два человека пострадали при взрыве на заводе в Армении".

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