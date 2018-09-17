Врачи оценили состояние пострадавших при ДТП в Краснодарском крае

17 сентября 2018, 14:54

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Краснодарском крае, получили переломы и сотрясения мозга, серьезных травм нет, заявили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае. По предварительной информации, были госпитализированы 22 человека. По данным МЧС, 17 пассажиров попавшего в ДТП автобуса на Кубани сегодня были эвакуированы в станицу Ленинградскую, где они ожидают отправки в Ярославль.

Сегодня ГУ МВД Краснодарского края уточнило, что в результате ДТП был госпитализирован 21 пассажир, включая двух водителей и несовершеннолетнего. "Всего в автобусе находились около 38 человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Серьезных травм у госпитализированных после ДТП в Ленинградском районе нет, заявила начмед Ленинградской районной больницы Елена Давыдова. "У 16 пострадавших, которые доставлены в нашу больницу, серьезных травм нет. Есть два перелома, легкие ушибы и легкие сотрясения. Они были госпитализированы, так как не являются местными жителями. В реанимации никого нет, все находятся в палатах. Скоро будем их выписывать", - цитирует Елену Давыдову РИА "Новости".

Об отсутствии тяжелых травм у пострадавших в результате ДТП заявил изданию и заведующий травматологическим отделением Павловской ЦРБ Олег Луканцев.

"Тяжелых у нас нет. У одного пострадавшего перелом нижних конечностей без смещения, у второго – плеча, у остальных - легкие сотрясения. Все транспортабельны. Можем их отпускать", - подчеркнул Луканцев.

Водитель не справился с управлением на сложном перекрестке

Водитель съехавшего в кювет в Ленинградском районе Краснодарского края рейсового автобуса, по предварительным данным, не заметил вовремя в темноте поворот, заявил представитель ГУ МВД по региону.

"По информации ГИБДД, на данном участке дороги регулярно происходят ДТП, водители выезжают с трассы. В этом месте Т-образный перекресток, плохая видимость, нет освещения. По предварительным данным, в связи с погодными условиями (дождь, темно, мокрая дорога), водитель не увидел перекресток, где ему нужно было повернуть налево или направо, и проехал прямо", - цитирует сегодня сотрудника ведомства ТАСС.

По его словам, водитель автобуса - житель Ярославской области - не был пьян и не уснул за рулем.