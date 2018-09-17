Спасатели эвакуировали пострадавшего на Эльбрусе туриста

17 сентября 2018, 14:22

Туриста, который пострадал при восхождении на Эльбрус, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии эвакуировали на вертолете.

По данным главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, информация об инциденте поступила в 08.50 мск сегодня.

Турист, совершавший восхождение в составе зарегистрированной группы из 17 человек, пострадал при падении с южного склона Эльбруса на высоте 5100 метров, спасатели отправились ему на помощь, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Пострадавший найден, он в тяжелом состоянии, передает сегодня со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России "Интерфакс-Юг".

"Его снимают со склона Эльбруса вертолетом", - процитировало его слова в 12.25 мск издание. По словам дежурного, использовать вертолет спасателям позволило то, что выше 4000 метров над уровнем моря в Приэльбрусье нет облачности.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа спасатели помогли спуститься с гор двум скалолазам из Екатеринбурга, один их которых сорвался в ущелье при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии.