17 сентября 2018, 07:32
Пассажиры автобуса Анапа-Ярославль размещены в станице после ДТП
17 пассажиров попавшего в ДТП автобуса на Кубани эвакуированы в станицу Ленинградская, где они ожидают отправки в Ярославль, сообщили спасатели.
Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае, госпитализированы 22 человека. По предварительным данным, вдитель не справился с управлением.
В автобусе, который ехал по маршруту Анапа-Ярославль, находилось около 40 человек, 17 из них не потребовалась помощь врачей и для пассажиров организовали пункт временного содержания в станице Ленинградская, передает сегодня со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.
Сейчас с перевозчиком обсуждается вопрос, как доставить пассажиров в Ярославль, уточнили в ведомстве.
16 обратившихся за помощью врачей, в числе которых один подросток, находятся в Ленинградской центральной районной больнице, шесть человек, среди которых еще один ребенок, были отправлены в Павловскую центральную районную больницу, сообщает со ссылкой на сотрудника Ленинградской ЦБР издание.
Все пострадавшие находятся "в хирургии, в реанимации никого нет", -сказал он.
ДТП произошло около 22.30 мск 16 сентября на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградском районе, предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой от дождя трассе и съехал в лесополосу, где врезался в дерево, сообщает со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю "РИА Новости".