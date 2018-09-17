17 сентября 2018, 07:32

Пассажиры автобуса Анапа-Ярославль размещены в станице после ДТП

17 пассажиров попавшего в ДТП автобуса на Кубани эвакуированы в станицу Ленинградская, где они ожидают отправки в Ярославль, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае, госпитализированы 22 человека. По предварительным данным, вдитель не справился с управлением. 

В автобусе, который ехал по маршруту Анапа-Ярославль, находилось около 40 человек, 17 из них не потребовалась помощь врачей и для пассажиров организовали пункт временного содержания в станице Ленинградская, передает сегодня со ссылкой на  Главное управление МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Сейчас с перевозчиком обсуждается вопрос, как доставить пассажиров в Ярославль, уточнили в ведомстве.

16 обратившихся за помощью врачей, в числе которых один подросток, находятся в Ленинградской центральной районной больнице, шесть человек, среди которых еще один ребенок, были отправлены в Павловскую центральную районную больницу, сообщает со ссылкой на сотрудника Ленинградской ЦБР издание.

Все пострадавшие  находятся "в хирургии, в реанимации никого нет", -сказал он.

ДТП произошло около 22.30 мск 16 сентября на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградском районе, предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой от дождя трассе и съехал в лесополосу, где врезался в дерево, сообщает со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю "РИА Новости".

Примечание:

"Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Четыре человека попали в больницу после аварии на Ставрополье", "Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом". 

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