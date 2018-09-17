Пассажиры автобуса Анапа-Ярославль размещены в станице после ДТП

17 пассажиров попавшего в ДТП автобуса на Кубани эвакуированы в станицу Ленинградская, где они ожидают отправки в Ярославль, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае, госпитализированы 22 человека. По предварительным данным, вдитель не справился с управлением.

В автобусе, который ехал по маршруту Анапа-Ярославль, находилось около 40 человек, 17 из них не потребовалась помощь врачей и для пассажиров организовали пункт временного содержания в станице Ленинградская, передает сегодня со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Сейчас с перевозчиком обсуждается вопрос, как доставить пассажиров в Ярославль, уточнили в ведомстве.