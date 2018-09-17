Пешеходный мост в Анаклии через реку Ингури. Фото © Sputnik / Levan Avlabreli https://sputnik-georgia.ru/reviews/20180510/240410952/Port-Anaklija-stal-associirovannym-chlenom-Srednego-koridora.html

17 сентября 2018, 06:17

Грузия отказалась строить нефтяной терминал в Анаклии

Руководство глубоководного порта, строительство которого идет в поселке Анаклия, приняло решение не строить нефтяной терминал из-за сокращения объемов транспортировки нефти.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года на Черноморском побережье Грузии началось строительство глубоководного порта Анаклия.

Исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта Анаклия, который станет частью морского коридора из Китая в Европу, получил "Консорциум развития Анаклии" (ADC). Правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

Проанализировав данные работы двух нефтяных терминалов, расположенных в портах Батуми (Аджария) и Кулеви (Самергело - Земо Сванети), руководство порта в Анаклии пришло к выводу, что строить еще один терминал нет необходимости, пишет 16 сентября "Спутник-Грузия" со ссылкой на финансового директора компании Anaklia City Георгия Чугошвили.

По словам Чугошвили, в 2017 и 2018 годах объем нефти в обоих терминалах сократился с четырех до 3,2 миллиона тонн в год. Это связано с тем, что нефть сейчас транспортируется главным образом по нефтепроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Тбилиси - Супса.

"В долгосрочной перспективе мы себя на этом рынке не видим", - заявил изданию Чугошвили.

Нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан был открыт в 2006 году. Его протяженность составляет 1767 километров, из которых по территории Азербайджана проходит 443 километра, по территории Грузии - 248 километров, а по территории Турции - 1076 километров. Нефтепровод Баку - Тбилиси - Супса открыт в 1999 году. Начинается он от терминала Сангачал около Баку и доходит до грузинского порта Супса. Протяженность нефтепровода составляет 837 километров, сообщается на сайте государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Пропускная способность глубоководного порта Анаклия, открытие которого планируется на 2021 год, составит 900 тысяч контейнеров и 1,5 миллиона тонн грузов в год, сообщает "Business Грузия".

Примечание:

"Грузы из Армении направлены в Батуми и Поти", "Порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма", "213 килограммов героина изъято в порту Батуми".

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