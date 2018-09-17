22 человека пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубани

17 сентября 2018, 04:08

Туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае. Пострадали 22 человека, в том числе ребенок.

Авария с участием автобуса, перевозившего туристов и принадлежавшего частному лицу, произошла на Кубани.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате автобус съехал в кювет и врезался в дерево, пишет сегодня "Интерфакс".

Пострадали 22 человека, в том числе ребенок. Все они госпитализированы.