17 сентября 2018, 04:08
22 человека пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубани
Туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае. Пострадали 22 человека, в том числе ребенок.
Авария с участием автобуса, перевозившего туристов и принадлежавшего частному лицу, произошла на Кубани.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате автобус съехал в кювет и врезался в дерево, пишет сегодня "Интерфакс".
Пострадали 22 человека, в том числе ребенок. Все они госпитализированы.
"Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Четыре человека попали в больницу после аварии на Ставрополье", "Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом".
17 сентября 2018, 05:07
-
В Дагестане представители разных партий объединились ради пенсионного референдума
В подгруппу инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе в Дагестане вошли 112 человек. Заявку на проведение референдума в республике подали депутаты от КПРФ, к ним присоединились представители других партий, а также жители Дагестана, которые не состоят в каких-либо политических организациях. Сторонникам референдума нужно собрать пятьдесят тысяч подписей. По словам организаторов, на уровне администраций районов и городов есть "понимание и поддержка" референдума.
17 сентября 2018, 04:08
-
22 человека пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубани
Туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае. Пострадали 22 человека, в том числе ребенок.
17 сентября 2018, 03:09
-
Пятый фестиваль вина в Нагорном Карабахе привлек внимание частных виноделов
В пятом фестивале вина в селе Тог Гадрутского района приняли участие 24 винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении и 29 частных виноделов, сообщил "Кавказскому узлу" начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян. В прошлом году на фестивале частных виноделов было всего десять. В Нагорном Карабахе много домашних винодельческих хозяйств, однако статистики по ним нет, отметил заместитель министра сельского хозяйства Нагорного Карабаха Вилен Аветисян.
17 сентября 2018, 02:10
-
Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений
В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, подтопления также связаны с хаотичной застройкой.
17 сентября 2018, 01:11
-
Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре человека
Один человек погиб и еще трое пострадали после автомобильной аварии в Кировском округе Ставропольского края.
-
16 сентября 2018, 14:32
Жители сочинского поселка сообщили о подтоплении улиц
-
16 сентября 2018, 13:336
Близкие осужденных курчалоевцев открестились от призывов к митингу
-
16 сентября 2018, 08:40
Завершены совместные учения российских и абхазских военных
-
16 сентября 2018, 04:34
Водители троллейбусов в Махачкале добились выплаты долгов по зарплате
-
15 сентября 2018, 07:32
Виктор Хрестин отказался от мандата депутата думы Геленджика
-
14 сентября 2018, 18:261
Власти Чечни оправдали трехсменку в школах высокой рождаемостью
-
17 сентября 2018, 04:08
22 человека пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубани
-
17 сентября 2018, 01:11
Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре человека
-
16 сентября 2018, 22:35
"Ахмат" на выезде обыграл "Спартак"
-
16 сентября 2018, 20:13
Две тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии
-
16 сентября 2018, 19:16
"Анжи" потерпел поражение от "Краснодара" в Каспийске
-
16 сентября 2018, 18:28
Спасатели запретили купаться на пляжах Анапы
-
16 сентября 2018, 15:31
Женщина пострадала при взрыве газа на Кубани
-
16 сентября 2018, 12:34
Житель Армении ранен при обстреле со стороны Азербайджана
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
16 сентября 2018, 18:42
BERG...man TbilisiСпартак - Ахмат: онлайн. Анжи камнем идет ко дну! 0-4 в Махачкале- от "быков" из Краснодара! Обзор 7-го тура премьер-лиги 40
-
02 сентября 2018, 18:50
BERG...man TbilisiЗенит - Спартак: онлайн. И обзор 6-го тура. Анжи оседает на дне. Ахмат - рядом! 56
-
20 августа 2018, 14:24
BERG...man TbilisiОбзор 4-го тура ЧР по футболу. И отдельно - об Ахмате и Анжи, Ростове и Краснодаре 11
-
20 августа 2018, 12:574
Ткачев Александр Николаевич
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
-
16 сентября 2018, 12:55Митинг протеста в Грозном не состоялся
-
14 сентября 2018, 16:08Ухудшение экологии курортного района Дагомыса
-
12 сентября 2018, 21:59В Чечне к крупным срокам заключения приговорены 14 жителей Курчалоевского района
-
12 сентября 2018, 14:45Ученые АРИГИ о необходимости выработки единого стандарта похорон для адыгов
-
10 сентября 2018, 20:59В селе Адильотар провели выборы сегодня, 10го сентября
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года
-
07 июля 2018, 23:581
Мундиаль-2018: где и когда пройдут матчи на Юге России
-
16 июня 2018, 14:27
"Репортеры без границ": Кремль играет неравный матч с Гериевым
-
17 сентября 2018, 02:10
Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений
-
16 сентября 2018, 20:13
Две тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии