17 сентября 2018, 04:08

22 человека пострадали в аварии с туристическим автобусом на Кубани

Туристический автобус врезался в дерево в Краснодарском крае. Пострадали 22 человека, в том числе ребенок.

Авария с участием автобуса, перевозившего туристов и принадлежавшего частному лицу, произошла на Кубани.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате автобус съехал в кювет и врезался в дерево, пишет сегодня "Интерфакс".

Пострадали 22 человека, в том числе ребенок. Все они госпитализированы.

Примечание:

"Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Четыре человека попали в больницу после аварии на Ставрополье", "Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 сентября 2018, 05:07

  • В Дагестане представители разных партий объединились ради пенсионного референдума

    В подгруппу инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе в Дагестане вошли 112 человек. Заявку на проведение референдума в республике подали депутаты от КПРФ, к ним присоединились представители других партий, а также жители Дагестана, которые не состоят в каких-либо политических организациях. Сторонникам референдума нужно собрать пятьдесят тысяч подписей. По словам организаторов, на уровне администраций районов и городов есть "понимание и поддержка" референдума.

17 сентября 2018, 04:08

17 сентября 2018, 03:09

  • Пятый фестиваль вина в Нагорном Карабахе привлек внимание частных виноделов

    В пятом фестивале вина в селе Тог Гадрутского района приняли участие 24 винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении и 29 частных виноделов, сообщил "Кавказскому узлу" начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян. В прошлом году на фестивале частных виноделов было всего десять. В Нагорном Карабахе много домашних винодельческих хозяйств, однако статистики по ним нет, отметил заместитель министра сельского хозяйства Нагорного Карабаха Вилен Аветисян.

17 сентября 2018, 02:10

  • Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений

    В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, подтопления также связаны с хаотичной застройкой.

17 сентября 2018, 01:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости